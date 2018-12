Natale | “effetto Grinch” | con le feste aumenta il rischio irritabilità

meteoweb.eu

(Di domenica 16 dicembre 2018) Il periodo festivo natalizio non è per tutti sinonimo di gioia e attesa, anzi, può innescare depressione, malumore, spossatezza e, una sorta di “effetto Grinch“, il personaggio che detesta ile qualunque cosa lo riguardi. “A rischiare di risentire in modo negativo del clima natalizio sono in particolare due tipologie di persone: in un caso si tratta di chi è affetto da Seasonal affective disorder (Sad), un disturbo che insorge nel tardo autunno-inverno e si protrae a primavera, e può ripetersi nel corso degli anni. Il freddo, la riduzione delle ore di luce possono indurre stati depressivi, peggiorati dalla dimensione di euforia altrui e dalle aspettative eccessive legate allenatalizie. Non ci si sintonizza sulla lunghezza d’onda degli altri, e si percepisce una frattura con la società“, spiega all’Adnkronos Salute Maurizio ...