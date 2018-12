Natale | ecco cosa compriamo Dai numeri alle tendenze sotto l' albero

Dopo Spelacchio ecco Seppellacchio - l'albero di Natale voluto da WWF Italia contro il disboscamento : A Piazza di Santa Emerenziana si sono accese le luci di #Seppellacchio, l'albero di Natale contro il disboscamento e a favore del WWF Italia, realizzato da Taffo Funeral Services che durante la settimana ha indetto una raccolta fondi online da devolvere al WWF, al grido di "A Natale salva un albero dal funerale". L'idea è quella di "seppellire" una volta per tutte la cattiva abitudine di utilizzare alberi ...

La cometa di Natale 'sfiorerà' la Terra il 16 dicembre. Ecco come avvistarla : Tutti con il naso all'insù e pronti con il binocolo per ammirare la cometa di Natale 46P/Wirtanen, più luminosa che mai e ben visibile perché il 16 dicembre raggiungerà la minima distanza dalla Terra. Una distanza record, considerando che è la ventesima più vicina mai vista, ha rilevato l'astrofisico Gianluca Masi, responsabile del Virtual Telescope Project, che domenica 16 dicembre trasmetterà ...

Beautiful - anticipazioni USA : ecco l’ultimatum di HOPE per Natale : Vi abbiamo recentemente riportato come, nelle attuali puntate americane di Beautiful, HOPE Spencer avrebbe messo il marito Liam di fronte ad un ultimatum. L’aut aut della giovane Logan si presenterà in seguito ad una discussione che lei, il compagno e Steffy avranno riguardo la presenza di Taylor Hayes. Beautiful, anticipazioni americane: HOPE pone un ultimatum a LIAM HOPE non ha gradito che Steffy abbia chiesto alla madre di restare in ...

Natale di sangue - spari - coltellate 'Ecco cosa distrugge una famiglia' : E provi a raccontare ciò che, in fondo, non è raccontabile, con le ricostruzioni della cronaca fin qui disponibili. La mamma che uccide il suo bimbo a Catania. Il papà della famiglia felice che ...

Cometa di Natale 2018 - oggi 'sfiora' la Terra. Ecco come vederla : Domani la cometa 46P/Wirtanen sarà più luminosa che mai e ben visibile. come e quando ammirarla al meglio

Non solo William e Kate : ecco la cartolina di Natale di Harry e Meghan : Non solo le cartolina di Natale di William e Kate Middleton e di Carlo e Camilla. Anche Meghan Markle e Harry quest’anno hanno reso pubblico il loro biglietto-ritratto di auguri. Ed ecco che, viste le tensioni e la competizione mediatica tra i duchi di Cambridge e i duchi di Sussex, si apre inevitabilmente un’altra ‘guerra’ a colpi di fotografie ufficiali per le feste. “Il biglietto natalizio di Harry e Meghan è migliore di quello di Will ...

Natale 2018 - ecco le app migliori per “semplificare” il periodo delle feste : Prima, dopo e soprattutto durante. Dalla ricerca del regalo perfetto allo scatto per la cartolina d’auguri alla nonna fino al tracciamento di ogni pacco col fiocco rosso: gli smartphone sono sempre più i protagonisti del Natale 2018, non solo come presente da scartare ma anche come fedele compagno di viaggio da qui fino al 25 dicembre. ecco quindi qualche app imprescindibile per avvicinarsi e festeggiare al meglio il giorno più atteso ...

Il ministro Bussetti al Cittadino : «Ecco perché chiedo alle scuole di dare pochi compiti per Natale» : Il ministro all'Istruzione Marco Bussetti risponde direttamente al Cittadino sulla richiesta di dare meno compiti agli studenti nelle vacanze di Natale: «Un periodo di riposo per stare in famiglia e ...

Meteo - sarà un bianco Natale : feste sotto la neve - ecco dove : Secondo i modelli Meteo analizzati dagli esperti, diverse zone dell'Italia si troveranno sotto la neve durante il periodo di...

Natale a Modica : ecco il programma : L'Amministrazione comunale comunica il cartellone degli eventi natalizi in programma a Modica per Natale e capodanno: Eventi fino al 6 gennaio