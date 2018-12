Natale di sangue | spari | coltellate ' Ecco cosa distrugge una famiglia'

Strasburgo - torna l'incubo del terrorismo. Il mercato di Natale macchiato di sangue : «Trovate riparo! Nascondetevi! Non è il caso di stare in giro! Dobbiamo proteggere anche i giornalisti» intimano all'unisono militari e poliziotti in assetto antisommossa. Il racconto in diretta di una notte da incubo Spari a Strasburgo, eurodeputato: "Ero al mercatino, pensavo fossero petardi. Poi ho visto due donne a terra"" Strasburgo, le detonazioni degli spari nelle vie buie intorno al mercatino di Natale" Strasburgo, spari al ...