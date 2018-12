Napoli | si scioglie il sangue di San Gennaro | si rinnova il “miracolo”

meteoweb.eu

(Di domenica 16 dicembre 2018) Questa mattina agrande partecipazione per il 3° e ultimo “miracolo” della liquefazione deldi San. La ricorrenza segue la processione di maggio e del 19 settembre e tramanda il miracolo del 16 dicembre 1631, giorno di un’eruzione del Vesuvio in cui, secondo i fedeli, l’esposizione in processione dele del busto del Santo protettore al Ponte dei Granili fermò il magma che minacciava di distruggere la città. La cerimonia di dicembre si è tenuta nella Cappella del Tesoro di San, all’interno del Duomo. La Cappella del tesoro oggi era completamente gremita e l’evento, annunciato dallo sventolio del fazzoletto bianco del deputato Riccardo Imperiali di Francavilla, nominato presidente della Fondazione di Comunità del Centro Storico, è stato salutato da un lungo e forte applauso da una folla di fedeli accompagnato ...