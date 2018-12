Napoli | ecco dov' erano i pezzi delle auto rubate | scoperto il capannone della ricettazione

Napoli : ecco il calendario 2019 : ANSA, Napoli, 14 DIC - Ancelotti nei panni di Mastro Geppetto, Hamsik in quelli di Pinocchio, Allan nel mago di Oz, Mertens come Peter Pan. Il calendario del Napoli per il 2019 va nel mondo delle favole e presenta i calciatori azzurri negli scenari delle più famose storie per bambini. "Quello con il calendario - ha spiegato Alessandro Formisano, capo delle operazioni del club ...

Ecco tabellone completo di Europa League : Napoli favorito? : Il sorteggio di lunedì Appuntamento a lunedì per il sorteggio di Europa League. Il Napoli “retrocede” dalla Champions dopo la sconfitta di Liverpool, e si presenta come una delle squadre più accreditate per arrivare fino in fondo nella seconda competizione europea. È una percezione realistica, intanto perché le avversarie del primo turno sono tutte mediamente abbordabili per gli uomini di Ancelotti. Come testa di serie, il Napoli ...

Champions League - Inter e Napoli hanno perso 9 - 5 milioni : ecco cosa servirà per recuperarli : L’eliminazione di Inter e Napoli dalla Champions League è costata ai due club 9,5 milioni di mancato incasso. La più importante competizione europea per club ha comunque fruttato consistenti introiti alle due società – 56 milioni per i nerazzurri e 46 per gli azzurri – che ora dovranno cercare di andare il più lontano possibile in Europa League per recuperare la somma già citata. L’accesso agli ottavi comporterebbe ...

Napoli - ecco il rione Luzzatti di Starnone-Ferrante : La zona dei giardinetti, al rione Luzzatti, si trova a poca distanza dalla chiesa del rione e dal vecchio istituto scolastico, distrutto dai bombardamenti. La vecchia scuola si chiamava...

Il Napoli serve il poker al Frosinone : secco 4-0 e Juventus a meno otto : Il Napoli di Carlo Ancelotti non sente la pressione prima del match, decisivo, di Champions League contro il Liverpool di Jurgen Klopp e nonostante l'ampio turnover piega con un nettissimo 4-0 la ...

Serie A Napoli vs Frosinone - ecco le probabili formazioni : Una sfida affascinante, una sfida per tutti o quasi, 'impossibile'. Parliamo del Frosinone impegnato questo pomeriggio alle 15 allo stadio 'San Paolo' di Napoli . Il treno salvezza passa anche da ...

Rubato (e già ritrovato) l’albero di Natale di Napoli : ecco dov’era finito ‘Rubacchio’ : Anche quest’anno il furto dell’albero di Natale allestito all’interno della Galleria Umberto di Napoli non si è lasciato attendere. Durante la notte è stato infatti trafugato l’abete natalizio inaugurato il 4 dicembre e addobbato con i biglietti sui quali cittadini napoletani e turisti hanno espresso i loro desideri e le loro speranze in vista del nuovo anno. Questa mattina, però, la Galleria sembrava quasi vuota e ...

Gps - studio del DNA - carichi personalizzati : ecco i segreti del Napoli : La Gazzetta dello Sport svela i metodi di lavoro e prevenzioni degli infortuni dello staff medico del Napoli :'Dal primo giorno di ritiro in Trentino, ogni giocatore è stato dotato di una pettorina collegata al gps, ...

«Sesso - amore e inferno : ecco la mia vita con lady Asl Napoli 1» : All?inizio fu «attrazione» fatale, roba da far girare la testa e chiudere senza indugi due matrimoni (per lui e per lei), ma alla fine è stato un «inferno». In...

Napoli - ecco perchè la partita contro il Frosinone è una delle più importanti della stagione : i 10 motivi per non sottovalutare l’avversario : Si avvicina la 15^ giornata del campionato di Serie A, un turno molto importante ed in grado di portare nuove indicazioni per il proseguo della stagione. Continua la lotta scudetto, sono due le squadre il lotta per l’obiettivo, ovviamente la Juventus, corazzata del campionato italiano ed il Napoli, la squadra di Carlo Ancelotti ha tutte le qualità per lottare fino alla fine per lo scudetto. Impegno sulla carta difficile per la ...