Napoli | Ancelotti | “le punizioni? Le gerarchie sono chiare…”

Napoli - Ancelotti : "Anfield - che botta - ma abbiamo risposto bene" : "Stiamo facendo molto bene, ma credo che si possa fare ancora meglio". Carlo Ancelotti è soddisfatto dopo la vittoria del suo Napoli sul Cagliari arrivata con un gol di Milik su punizione in pieno ...

Una punizione di Milik fa sorridere Ancelotti : il Napoli supera il Cagliari 1-0 : Il Cagliari torna in campo quest'oggi nella partita domenicale delle ore 18 dopo il rocambolesco pareggio casalingo con la Roma della settimana scorsa raggiunto in 9 contro 11, e forte dei 6 punti che ...

Dall’errore di Anfield alla magia di Cagliari - Milik si prende il Napoli : fiducia e coerenza - Ancelotti rischia e vince con il turnover : Dopo l’errore nel finale di Anfield, Arkadiusz Milik si prende il Napoli con la magia che piega un ottimo Cagliari: Ancelotti rischia con un ampio turnover ma torna a casa con 3 punti importanti Partita fondamentale quella di questa sera per il Napoli. Serviva una reazione che è arrivata, soffrendo e dimostrando ancora una volta di credere nel proprio gioco e nelle potenzialità di un’intera squadra. Dopo l’eliminazione ...

Live Cagliari-Napoli 0-0. Ancelotti lancia Mertens : Il Napoli prova a rialzarsi in campionato, dopo l'amara eliminazione in Champions. A Cagliari l'occasione per il riscatto e per difendere il secondo posto in classifica, Ancelotti ricorre a...

Cagliari-Napoli 0-0 - primo tempo : la rivoluzione di Ancelotti - e poco altro : Il Napoli della rivoluzione Cagliari-Napoli è la partita che cancella il Napoli di Liverpool, e anche degli ultimi anni. Ancelotti rinuncia a Insigne, Mertens, Callejon e Hamsik. Tutti in panchina al fischio d’inizio di Doveri. È una squadra necessariamente diversa dal solito, nei nomi ama anche nello schieramento. Perché Milik gioca da unico attaccante, Fabian Ruiz si muove su tutto il fronte come sottopunta e combina con Zielinski e ...

Cagliari-Napoli diretta live 0-0 : la squadra di Ancelotti chiamata a rispondere alla Juve : Cagliari-Napoli diretta live – Continua il programma valido per la 16^ giornata del campionato di Serie A, una partita molto importante per gli obiettivi di salvezza e di scudetto. La squadra di Carlo Ancelotti è reduce dalla sconfitta contro il liverpool e dall’eliminazione in Champions League, è chiamata alla reazione e rispondere alla Juventus dopo il successo dei bianconeri nel derby contro il Torino. La squadra di Maran è ...

Cagliari-Napoli - le formazioni ufficiali : Ancelotti stupisce ancora : Cagliari-Napoli, le formazioni ufficiali – Partenopei impegnati nel match delle 18 alla “Sardegna Arena” contro un Cagliari pieno di defezioni. Per l’occasione Ancelotti non smette di stupire e lancia Fabian Ruiz in attacco accanto a Milik: riposo per Insigne e Mertens. Cagliari (4-3-1-2): Napoli (4-4-2): Ospina; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Ounas, Allan, Diawara, Zielinski; Fabian Ruiz, Milik. All. ...

Napoli - Ancelotti : “Sarebbe bello sfidare Sarri in finale di Europa League. Ghoulam? Utile anche al 50%” : Nella conferenza stampa della vigilia di Cagliari-Napoli, l’allenatore del Napoli Ancelotti ha parlato del futuro degli azzurri in Europa e della situazione infortunati. Dopo l’eliminazione in Champions, l’Europa League viene vista come un obiettivo concreto, non come un semplice declassamento: “Sarebbe bello arrivare in finale di Europa League. Con il Chelsea di Sarri? Sarebbe contento anche lui e per me sarebbe ...

Il Napoli dimentica l’eliminazione dalla Champions - Ancelotti racconta la reazione dei giocatori : “sanno che nulla è cambiato” : Già smaltita la delusione per l’eliminazione dalla Champions League: Ancelotti carico e motivato in vista della sfida del Napoli contro il Cagliari “Sono sicuro che saremo competitivi poi non so se vinceremo ma vogliamo provarci. Il futuro è roseo, è una squadra costruita, fatta, con tanti giovani che stiamo inserendo, da migliorare ulteriormente con piccoli accorgimenti. Non posso garantire che vinceremo quest’anno, ma ...

Ancelotti può garantire per il Napoli competitivo - altro è roba da chiromanti : La differenza Carlo Ancelotti ha sempre parlato di competitività. O meglio: di un Napoli competitivo su tutti i fronti, contro qualunque avversario. È stata una promessa mantenuta, finora: il campionato vede gli azzurri al primo posto tra gli umani, in Champions l’eliminazione contro Liverpool e Psg (!) è arrivata all’ultima partita, dopo cinque gare ad altissimo livello. Oggi Ancelotti ha ribadito questo concetto, parlando di Europa League ma ...

Napoli - Ancelotti : 'Presto vinceremo qualcosa. Ora accorciamo sulla Juve' : Napoli - Carlo Ancelotti traccia un ponte tra passato e futuro nella prima conferenza stampa dopo l'addio alla Champions League . La sconfitta contro il Liverpool non sembra aver lasciato macerie ...

Napoli - il sogno di Ancelotti : «Una finale europea col Chelsea» : Castel Volturno Ancelotti rilancia: «sogno un finale di Europa League contro il Chelsea di Sarri: sarebbe bellissimo sia per lui che per me. Si creerebbe un'empatia bellissima. Ma la...

Cagliari-Napoli - Ancelotti : "Competitivi in Europa - ora recuperiamo in campionato" : L'eliminazione dalla Champions è un brutto ricordo da lasciare alle spalle. Il Napoli deve rituffarsi sul campionato e riprendere la rincorsa alla Juventus. La prima tappa è in Sardegna contro il ...