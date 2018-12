MotoGp – Puig attacca duramente Pedrosa | la risposta del pilota è velenosa | “è davvero

MotoGp - Alberto Puig attacca Valentino Rossi : “è debole - non è lui il numero 1” : Alberto Puig, team manager Honda, non le ha mandate a dire a Valentino Rossi, attaccato senza mezzi termini Alberto Puig, team manager Honda, avrà l’arduo compito di far coesistere Marquez e Lorenzo all’interno dello stesso team in questa stagione. Puig, parlando a ‘La Vanguardia’, ha analizzato l’addio alla Honda di Pedrosa, riservandogli anche qualche stoccatina: “Negli ultimi anni, onestamente, non so molto bene cosa ...

MotoGp - Alberto Puig snobba Jorge Lorenzo : “sinceramente non so ancora nulla di lui…” : Il team manager della Honda ha rispettato l’accordo di non dichiarare nulla sulle prestazioni di Lorenzo, snobbando il suo lavoro a Valencia Maverick Vinales ha realizzato il miglior tempo nella seconda e ultima giornata dei test MotoGp sul circuito ‘Ricardo Tormo’ di Valencia. Lo spagnolo ha girato in 1’30″757, precedendo Andrea Dovizioso su Ducati e Marc Marquez. Nono posto per Valentino Rossi a oltre sei ...

MotoGp – Alberto Puig non ha dubbi : “Sepang? Dobbiamo congratularci con Rossi - ma ha vinto il migliore” : Alberto Puig, il titolo costruttori conquistato dalla Honda e la sfida tra Rossi e Marquez al Gp della Malesia Una gara entusiasmante e ricca di colpi di scena, domenica a Sepang. Se in tantissimi si aspettavano una sfida con Dovizioso protagonista, le aspettative sono state deluse da una prestazione insolita della Ducati. Valentino Rossi ha invece sorpreso positivamente tutti i suoi fan dopo una stagione complicata, ma il Dottore non è ...