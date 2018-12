Monster Boy: Recensione, Trailer e Gameplay

gamerbrain

(Di domenica 16 dicembre 2018) Correva l’anno 1994 quando l’ultimo capitolo di Wonderboy arrivo sul mercato per Mega Drive. Oggi a distanza di ben 24 anni possiamo mettere le mani suBoy, realizzato con il medesimo stile grafico di Wonder Boy: The Dragon’s Trap uscito lo scorso anno.Abbiamo avuto il piacere di giocare il titolo su Xbox One X e vogliamo condividere con voi la nostraBoyBoy narra le vicende di Jin, un giovane dai capelli blu con spada e scudo, il tipico cavaliere pronto a salvare la sua amata, il quale si ritroverà coinvolto nella maledizione dello zio, il quale ha tramutato tutti i suoi abitanti in animali.Dopo aver portato a termine la prima missione ed aver sconfitto uno dei tanti boss presenti nel corso dell’avventura, verremo tramutati in un maiale, costretti a recuperare delle potenti sfere magiche per ...