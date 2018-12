Milik al 90esimo conferma la legge di Kolarov sulla competenza dei tifosi

ilnapolista

(Di domenica 16 dicembre 2018) Una perla da dedicare a Mario Rui Arkadiusz. Proprio lui. Il centravanti, il calciatore che troppe volte, ingiustamente, ha dovuto subire le assurde critiche di tantidel Napoli. Non solo a Liverpool, anche prima. La sua reteladiche il Napolista riporta in calce sul sito: “Il tifoso dev’essere consapevole che di calcio capisce poco”. Frase che dovrebbe campeggiare nel cielo di Napoli, come le frasi di Fantozzi.Lui, Arkadiusz, fa finta di non pensarci, di non farci caso. Ed è stato proprio lui, al, a decidere Cagliari-Napoli. E lo ha fatto calciando una splendida punizione da circa 22 metri. Di sinistro, ha scavalcato la barriera e l’ha fatta morire alle spalle di Cragno. Una perla, da dedicare a Mario Rui per quello che ha dovuto esibire in settimana. In zona. Come a Bergamo. Anche oltre. L’arbitro Doveri aveva appena ...