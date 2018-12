Milan | Salvini sulla sentenza Uefa | ' L' Europa non ama l' Italia'

Milan - Salvini alla festa della Curva Sud : “Ci sono indagati? Anche io sono indagato. Tifo e violenza cose diverse” : “Vorrei un Milan con più giocatori italiani per dare spazio a tutti quei giovani talentuosi che ci sono in Italia. Non trovo strano che un ministro si trovi alla festa della Curva Sud Milano perché Tifo e violenza sono due cose diverse. Frequento la Curva da quando avevo 14 anni e non ho mai visto personalmente episodi di violenza nella Curva del Milan. La sentenza della Uefa contro il Milan credo sia esagerata, si usano due pesi e due ...

Milano - una notte con i medici di strada : “Così arriviamo dove lo Stato non c’è più. Dl Salvini? Decine di pazienti in più” : La prima della fila è una signora di Vicenza: capelli grigi e occhi bassi. Impossibile stabilire l’età. È senza lavoro e senza un tetto, per questo in una serata d’inverno si presenta davanti all’ambulatorio mobile parcheggiato nel piazzale della stazione Centrale di Milano. Ha bisogno di fare la cosiddetta “visita d’idoneità alla vita in comunità”, una sorta di screening per escludere la presenza di malattie infettive e ...

Milano - preso in ostaggio e rapinato in casa l’ex suocero del ministro Salvini : L’ex suocero del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, è stato rapinato giovedì sera nella sua casa di Milano. I banditi non hanno commesso violenze, ma il bottino sarebbe ingente. Lino Ieluzzi, padre dell’ex moglie del leader della Lega, è stato in ostaggio dei malviventi all’interno della propria abitazione per circa un’ora insieme a una governante. Le indagini sono state affidate alla squadra mobile della Polizia. Secondo ...

Matteo Salvini vede il Milan con Pellegatti : 'Cosa mi ha detto dopo la sconfitta di Atene' - Gattuso trema : Si sono incontrati in aeroporto, Matteo Salvini e Carlo Pellegatti , e hanno seguito insieme la sventurata trasferta del Milan in Europa League in casa dell' Olympiakos , ad Atene. Per i rossoneri, di ...

Milano - manifestazione studenti - bruciato manichino di Salvini in piazza (VIDEO) : Milano, nuovo gesto contro il governo in particolar modo contro le politiche di Matteo Salvini, gli studenti danno fuoco ad un manichino con le sue sembianze Un mese dopo il “No Salvini day”, questa mattina gli studenti medi milanesi sono tornati a sfilare lungo le strade del centro di Milano insieme con i collettivi studenteschi e gli antagonisti del centro sociale “Cantiere” con lo slogan: “Disobbedire alle leggi ...

Pelonzi : mentre tedeschi vandalizzavano città Salvini ad Atene per il Milan : Roma – “Il ministro Salvini usa Roma solo per farsi selfie dopo le operazioni di Polizia e Carabinieri o davanti alle case dei Casamonica. Ieri mentre il centro storico della Capitale veniva vandalizzato da ultras tedeschi in trasferta per assistere alla partita Lazio-Eintracht, lui era ad Atene a vedere il Milan. Anziche’ fare il ministro dell’Interno, il leader leghista si e’ trasformato in un ‘social ...

Milano - Salvini 'a fuoco' : il manichino del vicepremier bruciato nel corteo degli studenti : studenti in piazza a Milano per protestare contro le politiche del governo gialloverde. Durante il corteo, in piazza Cordusio, è stato bruciato un manichino del ministro dell'Interno e leader della ...