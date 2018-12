Milan | la festa della Curva Sud e la nuova frecciata di Salvini ad Higuain FOTO ...

Milan - Salvini alla festa della Curva Sud : “Ci sono indagati? Anche io sono indagato. Tifo e violenza cose diverse” : “Vorrei un Milan con più giocatori italiani per dare spazio a tutti quei giovani talentuosi che ci sono in Italia. Non trovo strano che un ministro si trovi alla festa della Curva Sud Milano perché Tifo e violenza sono due cose diverse. Frequento la Curva da quando avevo 14 anni e non ho mai visto personalmente episodi di violenza nella Curva del Milan. La sentenza della Uefa contro il Milan credo sia esagerata, si usano due pesi e due ...

DaMilano in festa per i 90 anni : La preside dell'Istituto Pertini, Patrizia Grillo, ha scelto, invece, uno stralcio del volume 'Libera scienza in libero Stato' di Margherita Hack per introdurre la mattinata. 'La scuola deve formare ...

Milano - manifestazione studenti - bruciato manichino di Salvini in piazza (VIDEO) : Milano, nuovo gesto contro il governo in particolar modo contro le politiche di Matteo Salvini, gli studenti danno fuoco ad un manichino con le sue sembianze Un mese dopo il “No Salvini day”, questa mattina gli studenti medi milanesi sono tornati a sfilare lungo le strade del centro di Milano insieme con i collettivi studenteschi e gli antagonisti del centro sociale “Cantiere” con lo slogan: “Disobbedire alle leggi ...

Grande Fratello Vip 2018/ I finalisti a Milano : festa per il compleanno di Silvia Provvedi : Grande Fratello Vip 2018: festa a Milano per il compleanno di Silvia Provvedi. Monte, Salemi e Mazza presenti, assente giustificato Stefano Sala.

Pensioni : dirigenti - domani manifestazione a Milano contro attacchi al merito (2) : (AdnKronos) - Il presidente del Cida spiega che "abbiamo deciso di dire basta a questo gioco al massacro e di manifestare, pubblicamente, la palese ingiustizia che si vuole perpetrare ai nostri danni. Adotteremo ogni iniziativa per contrastare questo tentativo e ci opporremo in tutte le sedi, istitu

Milano. Municipio 5 : Festa di Natale 2018 : ?Il Municipio 5, in collaborazione con l’associazione Conchetta Verde, realizza la Festa di Natale sabato 15 dicembre 2018 dalle ore

Borsa Milano - +0 - 9% - - festa per Usa-Cina : ANSA, - Milano, 11 DIC - Le Borse hanno brindato ai colloqui fra Stati Uniti e Cina in tema di dazi. Milano è salita dello 0,98%, in scia alle altre Piazze europee. Lo spread ha chiuso a 289 punti, ...

Fox Circus - il programma della manifestazione di Milano : Ospiti, panel, anteprime e tanta musica: il Fox Circus organizzato da Fox Networks Group e previsto a Milano per il weekend del 30 novembre/1-2 dicembre 2018 si preannuncia davvero ricco di iniziative per tutti gli appassionati di serie tv. Oltre alle esperienze sensoriali che saranno proposte per tutte e tre le giornate (che riguarderanno serie tv come The Walking Dead, Grey's anatomy, The Simpsons ed American Horror Story), il programma ...

BookCity Milano 2018 : ecco tutti gli eventi da seguire della grande festa dei libri : Prosegue domani, venerdì 16 novembre, BookCity Milano 2018, la grande festa partecipata dei libri, degli autori, dei lettori e dell’editoria. Tra gli appuntamenti della giornata, nelle sale del Castello Sforzesco: “Cristianesimo: esperienza di libertà” con il Cardinale Angelo Scola, Piero Bassetti, Ferruccio de Bortoli e Luigi Geninazzi; dedicati a Vivian Maier “La fotografa nascosta. La voce ritrovata di Vivian Maier” con Christina ...

