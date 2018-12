Meno 5 kg in 7 giorni | è possibile con la dieta del riso | ecco come

Meno 5kg in 7 giorni - è possibile con la dieta del riso : eccome come : Perdere tra i 4 e i 5 chili nel giro di una settimana potrebbe essere possibile. Nessuna formula magica, solo una serie di accorgimenti e due elementi base: riso e mele.Questo regime alimentare si propone di depurare il nostro organismo arricchendoci al contempo di fibre e vitamine. Si tratta di un modello ipocalorico volto anche a ridurre la ritenzione idrica a zero. Non bisognerà andare al di là dei sette giorni dalla sua messa in pratica, ...

Meno 200 giorni alle Universiadi : evento alla stazione con gli atleti : Si avvicinano le Universiadi e sabato prossimo, quando il conto alla rovescia segnerà Meno 200 giorni al via, la stazione ferroviaria centrale di Napoli ospiterà uno stand dove si alterneranno ...

Dottor Dal Negro : prossimi giorni stabiliranno se rischi per salute o Meno : Roma – “In questi centri di raccolta c’e’ di tutto comprese le sostanze che non vengono dichiarate e che non sono sicuramente idonee ad essere accatastate li’ come spesso abbiamo visto nel nostro paese in tempi recenti. Dire dunque che non c’e’ rischio e’ assolutamente prematuro perche’ non si sa cosa sta bruciando e una nube del genere non puo’ non far saltare le centraline di ...

Inondazioni in Iraq : alMeno 21 morti in 2 giorni : A causa nelle Inondazioni che hanno colpito l’Iraq, almeno 21 persone, tra cui donne e bambini, hanno perso la vita negli ultimi 2 giorni: lo ha reso noto il portavoce del Ministero della Sanità iracheno. Le vittime sono decedute a causa di crolli di abitazioni o incidenti stradali causati dalle piogge torrenziali che da giorni imperversano tra Nord e Sud del Paese. L'articolo Inondazioni in Iraq: almeno 21 morti in 2 giorni sembra essere ...

Inps : Meno giorni malattia nel pubblico : 11.14 Calano i giorni di malattia dei dipendenti pubblici. In particolare, segnala l'Inps, tra luglio e settembre sono stati 4.406.071, con una diminuzione tendenziale del 7,3%. Tra i lavoratori privati si registra invece un aumento del 4,9% a 16.662.747 Nel pubblico scende del 3,1% anche il numero dei certificati, che sono risultati complessivamente 702.280. Nel privato i certificati salgono del 6,8% 2.495.164.

Snowboard - sorpresa Moioli : l’azzurra già in pista dopo nemMeno venti giorni dall’operazione : Recupero lampo per Michela Moioli, l’atleta azzurra torna in pista 20 giorni dopo l’operazione Recupero lampo per Michela Moioli, la campionessa olimpica di Snowboardcross si è già ripresa dall’intervento chirurgico subito il 4 ottobre a Milano e ha partecipato all’allenamento degli Azzurri programmato al Passo dello Stelvio. La 23enne bergamasca, operata 20 giorni fa per una cisti parameniscale e un frammento del ...

Emergenza alluvioni in Texas - crolla un ponte dopo 200mm di pioggia in pochi giorni : alMeno 2 vittime [FOTO] : 1/13 ...