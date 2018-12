Marcel Hirscher fa il fenomeno e domina sulla Gran Risa | De Aliprandini chiude settimo

Sci alpino - l’alieno Marcel Hirscher sbarca in Alta Badia. Sesto successo di fila sulla Gran Risa - grande rimonta di De Aliprandini : Un extraterrestre è sbarcato in Alta Badia. E’ Marcel Hirscher, fenomeno austriaco che continua a dominare con una superiorità disarmante e spaventosa nei confronti degli avversari. Nessuno riesce neppure ad avvicinarsi o ad impensierirlo. Oggi il campione olimpico ha surclassato la concorrenza aggiudicandosi per la sesta volta consecutiva il gigante dell’Alta Badia, Grande classica della Coppa del Mondo di sci alpino. sulla Gran ...

Classifica Coppa del Mondo sci alpino 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Marcel Hirscher torna in vetta! : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 18 novembre con lo speciale di Levi (dopo la cancellazione del gigante di Soelden) e sarà la grande occasione per Marcel Hirscher di entrare ancor più nella leggenda, con la rincorsa alla ottava Coppa di Cristallo consecutiva per rimpolpare ulteriormente un record assolutamente scintillante. L’austriaco avrà di fronte a sé un nutrito gruppo ...

LIVE Sci alpino - Gigante Alta Badia 2018 in DIRETTA : seconda manche - Marcel Hirscher vuole la sesta - gli italiani per la rimonta disperata : Benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda manche del Gigante dell’Alta Badia valevole per la Coppa del Mondo 2018/19. Sulla splendida cornice della Gran Risa Marcel Hirscher, dominatore della prima manche, vuole la sesta vittoria consecutiva sulla pista dolomitica e si è già costruito un bel margine di vantaggio per raggiungere l’obiettivo. La prima manche ha visto l’austriaco rifilare 94 centesimi a Mats Olsson e un secondo ...

Sci alpino - Gigante Alta Badia 2018 : Marcel Hirscher demolisce tutti nella prima manche. Italia a picco - azzurri disastrosi : Ennesima lezione di Marcel Hirscher nella prima manche del Gigante dell’Alta Badia, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19. Il campione austriaco, che è reduce da cinque successi consecutivi sulla Gran Risa, ha messo in scena il suo primo capolavoro di giornata, dominando la scena e pennellando curva dopo curva su un tracciato, come sempre, particolarmente ghiacciato e ripido. Il sette volte vincitore della Coppa del Mondo ...

Sci alpino - Gigante Alta Badia 2018 : Marcel Hirscher vuole la leggendaria sesta vittoria consecutiva sulla Gran Risa : Il famoso detto “Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare” è assolutamente perfetto per quanto riguarda il Gigante della Val Badia. Una prova tra le più dure e complicate di tutto il panorama dello sci alpino (clicca qui per l’analisi della pista), nella quale vincono solamente i Grandi campioni. Marcel Hirscher in questo novero di fuoriclasse è sicuramente tra i primi di sempre, e lo ha ampiamente dimostrato ...

Sci alpino - le Coppe del Mondo sono già finite al 9 dicembre? La superiorità di Mikaela Shiffrin e Marcel Hirscher sembra inattaccabile : Si è appena concluso il fine settimana della Val-d’Isére, per quanto riguarda gli uomini, e di Sankt Moritz sul fronte femminile, nella Coppa del Mondo 2018/19 di sci alpino. Siamo solamente ad inizio dicembre, l’albero di Natale è appena stato decorato, ma siamo già di fronte ad un notevole quesito: le due stagioni sono già concluse? Con calma, mancano ancora tantissime tappe e gare, i punti in palio potrebbero ribaltare qualsiasi ...

Sci - slalom gigante Val d'Isere : trionfa Marcel Hirscher. Ottavo Tonetti : L'austriaco Marcel Hirscher - successo numero 60 - ha vinto in 1'42"99 lo slalom gigante di Coppa del mondo di sci in Val d'Isere. Seguono, con forti distacchi, il norvegese Henrik Kristoffersen, 1'44"17, e lo svedese Matts Olsson, 1'44"30,. Miglior azzurro anche in questa gara è stato il bolzanino ...

Sci alpino - Gigante Val d’Isere 2018 : Marcel Hirscher - il sigillo del mostro. Rivali a oltre un secondo! Tonetti ottavo : Marcel Hirscher mostra i muscoli come solo lui sa fare e vince a mani bassi il Gigante della Val d’Isere, prova valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. Il fenomeno austriaco aveva letteralmente dominato la prima manche e non si è risparmiato nella seconda: ha sciato divinamente senza controllare più di tanto la situazione nonostante il largo vantaggio, ha pennellato delle curve da maestro e non ha sbagliato davvero da nulla ...

Sci - slalom gigante Val d'Isere : Marcel Hirscher in testa dopo la prima manche : L'austriaco Marcel Hirscher, in 52"41, è al comando dopo la prima manche dello slalom gigante di Coppa del mondo in Val d'Isere. Seguono lo sloveno Zan Kranjec, 53"12, e lo svedese Matts Olsson, 53"40,. Decisamente più indietro gli azzurri: il migliore è il bolzanino Riccardo Tonetti, 54"36,, al momento 16/...

LIVE Sci alpino - Gigante Val d’Isere 2018 in DIRETTA : seconda manche - Marcel Hirscher in fuga - italiani per la rimonta : Benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda manche del Gigante maschile della Val d’Isère, sulle Alpi francesi, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19. La prima discesa (clicca qui per la cronaca) ha visto il dominio assoluto di Marcel Hirscher che ha danzato sulla neve, e ha avuto la meglio anche del meteo inclemente. L’austriaco ha rifilato distacchi biblici a tutti (nonostante il tracciato sia stato accorciato di una ...

Sci alpino - Gigante Val d’Isere 2018 : Marcel Hirscher mostruoso nella prima manche - vantaggio abissale. Male gli italiani : Marcel Hirscher ha letteralmente fatto saltare il banco nella prima manche del Gigante della Val d’Isere e ha dettato legge sul pendio francese dove si sta disputando una prova valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. Il detentore della Sfera di Cristallo è stato semplicemente maestoso e ha mostrato tutta la sua classe proverbiale chiudendo col tempo di 52.41, dominando in lungo e in largo e infliggendo distacchi pesantissimi ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Val-d’Isére 2018 : Marcel Hirscher a caccia della vetta della classifica - chi saprà fermarlo? : Dopo le due settimane in nord-America, la Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19 si sposta nuovamente nel Vecchio Continente in vista della due-giorni di gare in Val-d’Isére, Francia, sulla pista La face de Bellevarde. Gli atleti saranno impegnati in un gigante per quanto riguarda la giornata di sabato, mentre domenica sarà di scena uno speciale. In poche parole il terreno di caccia ideale per Marcel Hirscher, pronto a sfruttare il weekend ...