MARC GISIN | CADUTA CHOC IN VAL GARDENA | COME STA? Video | discesista trasferito a Lucerna

MARC GISIN in prognosi riservata - trasferito a Lucerna : BOLZANO . In questi minuti è atteso all'ospedale di Bolzano un elicottero che trasporterà Marc Gisin in una clinica di Lucerna. L'atleta svizzero nella grave caduta durante la discesa libera della val ...

Sci alpino - frattura composta del bacino per MARC GISIN dopo la brutta caduta nella discesa della Val Gardena : La discesa libera maschile della Val Gardena è stata interrotta per trenta minuti in seguito alla bruttissima caduta di Marc Gisin, lo svizzero ha incrociato le code degli sci e ha preso il volo impattando in maniera durissima contro la neve. L’elvetico ha perso i sensi ed è stato soccorso dai medici che hanno operato un massaggio cardiaco, riuscendo fortunatamente a rianimarlo. A quel punto lo sciatore è stato trasportato in ospedale a ...

Sci : sorella Gisin - MARC è stabile : Marc - un trentenne alto quasi due metri - e' fratello di Dominique e Michelle Gisin, entrambe atlete di coppa del mondo ed entrambe vincitrici di un oro olimpico: Marc invece non è' ancora riuscito ...

