Manovra | trovata l’intesa a Palazzo Chigi | “Ecotassa per auto di lusso e Suv Bonus per

(Di lunedì 17 dicembre 2018) Ok all’ecotassa ma solo per i suv e leextra. Confermato il taglio fino al 40% delle pensioni d’oro. Via libera anche al pagamento dei debiti della pubblica amministrazione alle aziende e alla riduzione delle tariffe Inail, mentre ilcultura si potrò utilizzare solo per acquistare ebook e libri, non biglietti di concerti e cinema. Sono. Con un’ora e mezza di ritardo il vertice tra i big di governo è iniziato adopo un pre-summit del premier Giuseppe Conte con i tecnici del ministero dell’Economia seguito da un faccia a faccia con Luigi Di Maio e Matteo Salvini per sciogliere i nodi politici. A mezzanotte il summit era ancora in corso ma fonti della presidenza del consiglio hanno cominciato a fare filtrare i punti dell’accordo.Ok ecotassa per veicoli di– Durante il vertice di maggioranza si è trovato ...