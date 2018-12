Manovra alla stretta finale | Lega-M5s ai ferri corti

Ecotassa - Presentato un emendamento alla Manovra : La Lega ha proposto un emendamento alla monvra per eliminare sia l'Ecotassa sull'acquisto di nuove automobili, variabile a seconda della classe di emissioni, sia il bonus per chi compra vetture a basso impatto ambientale. Governo diviso. Per il momento l'emendamento è stato unicamente Presentato in commissione Bilancio del Senato e dovrà essere votato. Il Carroccio vorrebbe cancellare tutti i commi del testo approvato a Montecitorio ...

Manovra - Conte : "Soddisfatto della proposta fatta alla Ue" : Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria ha incontrato il commissario agli affari economici, Pierre Moscovici nella sede della Commissione per trovare un'intesa sulla Manovra di bilancio 2019 e ...

Manovra - Moscovici e il deficit italiano : «Ancora non ci siamo». Via libera alla Francia. Di Maio e Salvini : «Piena fiducia in Conte» : Il Commissario europeo per gli Affari economici raffredda gli entusiasmi del governo che aveva proposto di portare il deficit dal 2,4% al 2,04%, sperando così di evitare la procedura di infrazione Ue. Ok invece a Macron su sforamento 3%: «Ma sia limite»

Manovra - Moscovici e il deficit italiano : «Ancora non ci siamo - riduzione insufficiente». Via libera alla Francia : Il Commissario europeo per gli Affari economici raffredda gli entusiasmi del governo che aveva proposto di portare il deficit dal 2,4% al 2,04%, sperando così di evitare la procedura di infrazione Ue. Ok invece a Macron su sforamento 3%: «Ma sia limite»

Manovra : dopo incontro con Juncker - Conte propone alla Ue il calo deficit/Pil al 2 - 04% : Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha incontrato il Presidente della Commissione europea Jean Claude Juncker prima dell'inizio dell'Eurosummit, in programma domani 13 dicembre e il giorno successivo. E ha presentato la soluzione di compromesso elaborata dai tecnici del Governo per evitare l'avvio della procedura di infrazione per deficit eccessivo. Il Premier ha proposto una riduzione del rapporto deficit/Pil al 2,04%. Si tratta, di ...

Manovra : le regole devono essere rispettate da tutti - anche dalla Francia : Se le regole in Europa valgono per tutti i Paesi membri, allora non è solo l'Italia che deve effettuare delle correzioni alla Legge di Bilancio, ma anche la Francia. Secondo quanto riferito dal Vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, infatti, il Presidente della repubblica francese, Emmanuel Macron, ha annunciato delle misure a sostegno dell'Economia transalpina che, difficilmente, potranno consentire il ...

Manovra - nuovi tagli alla spesa : deficit limato al 2 - 05% : Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, che oggi accompagnerà Conte, ha detto fuori dai denti che a questo punto 'la scelta è politica'. Nelle ultime 24 ore i vertici tecnici si sono susseguiti. Il ...

Manovra - il governo punta sulla Francia per ottenere più flessibilità dalla Ue : In gioco c'è una Manovra che dovrebbe servire alla crescita dell'economia in modo strutturale; così come la necessità dell'Italia di ridurre la stretta dello spread che incrementa i costi di gestione ...

Manovra - Tria : «Ridurrei il deficit ma la decisione spetta alla politica» : Tria, possibile evitare procedura Ue,spetta a politica Dopo essere stato al fianco del premier durante le comunicazioni in Aula a Montecitorio, il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha invece ...

Manovra - Tria : "Ridurre il deficit preferibile. Ora la decisione spetta alla politica" : Rep "deficit all'1,95%". L'ultima offerta dell'Europa all'Italia di TOMMASO CIRIACO e CARMELO LOPAPA

Pensioni - ritocchi alla Manovra : simulazione Inps-Mef per Quota 100 e RdC : Pensioni, ultime notizie 7 dicembre – Sarebbe in corso una simulazione dell’Inps e del Mef per trovare i correttivi alla Legge di Bilancio 2019: le modifiche potrebbero interessare la Quota 100 e il Reddito di Cittadinanza. Sono in corso alcuni calcoli sui costi e sui risparmi che vanno ad incidere sui ritocchi della Legge di Bilancio a proposito del rapporto debito/Pil. La situazione attuale impone una revisione attenta delle due ...

SINDACATI E POLITICA/ Dalle auto alla Manovra - quattro consigli utili per il Governo : Il Governo incontra finalmente i SINDACATI. Non solo per quanto riguarda la manovra, ma anche per la tanto discussa ecotassa

Manovra - Di Maio : «Boccia e imprese da Salvini? I fatti si fanno al Mise». La replica : «Bado alla sostanza» : Il ministro dello Sviluppo economico: «Ieri c’erano poco più di dieci sigle da Salvini, domani noi ne riuniamo oltre 30 di tutti i comparti». E sulle pensioni d’oro: «Si tagliano tutte»