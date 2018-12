Maltempo Venezia | rischio gelate | pronto il piano neve

Maltempo Venezia : da domani scatta la preallerta per possibili nevicate : La Centrale operativa della Polizia locale e la Protezione civile del Comune di Venezia comunicano che, visto il clima rigido, dalle ore 15 di domani, domenica 16 dicembre, scatterà lo stato di preallerta per possibili nevicate e gelate. Secondo il bollettino meteo Arpav, infatti, nel pomeriggio di domenica il Veneto sarà interessato da un “rapido passaggio di una seccatura, in arrivo da ovest, che determinerà una fase di tempo ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia : dall’Associazione Udinese Club 8mila euro per le aree colpite : “Grazie ai tifosi dell’Udinese e alla società per questo importante gesto di solidarietà. Anche in questa occasione dimostriamo di essere un popolo forte e generoso. E anche questa volta ricostruiremo quello che il Maltempo in poche ora ha distrutto. Su questo la Regione è già al lavoro“: lo ha affermato il vicegovernatore con delega alla Protezione civile, Riccardo Riccardi, ricevendo oggi, prima del fischio di inizio della ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia : “Danni ingenti - ma ora subito al lavoro” : Ammonta a 614 milioni e 760mila 257 euro la stima complessiva dei danni provocati in Friuli Venezia Giulia dalla recente ondata di Maltempo che, come certificato dai primi anticipi di risorse assegnati dal Governo 6,5 milioni per la Regione), pone l’estremo Nordest come seconda regione più colpita dopo il Veneto. “È una valutazione puntuale – commenta il vicegovernatore regionale con delega alla Protezione civile, Riccardo ...

Maltempo in Friuli Venezia Giulia : tornado nella bassa pianura - zona Aquileia : La perturbazione che nella notte ha portato diversi disagi tra alta Toscana e Liguria, a seguito di piogge forti e persistenti, si è diretta nelle ultime ore sul nord-est causando un sensibile...

Maltempo : la marea tocca a Venezia i 114cm : L'acqua alta è tornata a fare la sua comparsa a Venezia: alle 11 è stato raggiunto un picco di marea di 114 centimetri. Lo rende noto il Centro maree del Comune, precisando che nel corso della giornata il livello dell'acqua dovrebbe rimanere su quote normali, senza ulteriori disagi.

Maltempo Friuli Venezia Giulia : “Il rilancio passa dal turismo e dalle foreste” : La montagna ha opportunita’ di crescita se supera il concetto di “sopravvivenza” e se coglie nel settore trainante del turismo un’occasione di rilancio degli investimenti privati. E’ quanto e’ emerso dal tavolo di lavoro dedicato all’Economia, nell’ambito degli Stati Generali della Montagna in corso a Tolmezzo, coordinato dagli assessori regionali alle Attivita’ produttive e turismo, Sergio ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia : danni per 615 milioni a strutture e infrastrutture pubbliche : “La stima definitiva dei danni causati dalla recente ondata di Maltempo a strutture e infrastrutture pubbliche e private del Friuli Venezia Giulia è di 615 milioni di euro“: lo ha annunciato oggi a Tolmezzo, in apertura degli Stati Generali della Montagna, il governatore Massimiliano Fedriga, sottolineando il dato complessivo appena fornitogli dal vicegovernatore con delega alla Protezione civile, Riccardo Riccardi. “Adesso, ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia : da Roma altri 450 milioni per la calamità di Ottobre : “I rappresentanti del governo ci hanno offerto aperture importanti su alcune tematiche decisive per la ripresa delle attivita’ imprenditoriali nelle aree colpite dal Maltempo”. Lo annuncia in una nota l’assessore regionale alle Autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, Pierpaolo Roberti, impegnato a Roma nella riunione della Conferenza delle Regioni e Province autonome con il ministro alle Politiche agricole e turismo, ...

Maltempo - allerta arancione sulla Sardegna. Domani bora e acqua alta a Venezia : Previsti venti di burrasca e precipitazioni, scuole chiuse a Sassari e Alghero. Dal pomeriggio la perturbazione interesserà le regioni del centro sud

Maltempo Friuli Venezia Giulia : domani riaperta ai mezzi pesanti la Sr 355 : Da domani verrà riaperta anche ai mezzi pesanti la viabilità sulla Sr 355 della Val Degano, bloccata dal crollo del ponte di Comeglians, avvenuto alla fine di ottobre a causa del Maltempo. Grazie alla collaborazione tra Regione Friuli Venezia Giulia, Protezione civile regionale e Fvg Strade, lungo la strada che collega l’abitato di Comeglians a Sappada è stato realizzato a tempo di record un guado del torrente Degano che consente la ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia : serve organizzazione precisa per il post emergenza : “Ora che abbiamo fronteggiato la situazione iniziale e tutte le criticità maggiori sono state risolte, si apre una fase importante e delicata nella gestione dell’emergenza Maltempo, ovvero l’organizzazione dei prossimi mesi e degli interventi sul territorio. La Giunta è molto fiduciosa di poter ottenere risultati importanti perché il Friuli Venezia Giulia è una regione che ha già superato situazioni molto difficili e quindi ha ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia : l’acqua potabile torna in 2 comuni dell’Udinese : Proseguono i lavori di ripristino in seguito ai danni causati dal Maltempo in Friuli Venezia Giulia, in seguito all’ondata di pioggia e vento della scorsa settimana. E’ ritornata potabile l’acqua anche nei comuni di Verzegnis e Rigolato, in provincia di Udine. Adesso, in Carnia, la conformità riguarda complessivamente 15 comuni: Verzegnis, Rigolato, Ampezzo, Ovaro, Ravascletto, Socchieve, Sutrio, Forni Avoltri, Raveo, Amaro, ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia : “Ancora 2000 famiglie senza corrente” : Settanta interventi di “somma urgenza” in 28 comuni, per un importo complessivo di 2,4 milioni di euro, mentre il rilievo dei danni e’ stimato in oltre 500 milioni. È il report presentato stamani al Consiglio regionale dal vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia, con delega alla Protezione civile, Riccardo Riccardi. “Ci sono ancora zone in cui non siamo arrivati a compiere le verifiche- spiega Riccardi-, lo faremo nei ...