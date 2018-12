Maltempo Veneto | “Oltre 160 cantieri aperti subito dopo l’evento calamitoso” di fine

Maltempo : Regione Veneto proroga stop alla caccia fino al 10 febbraio : Venezia, 14 dic. (AdnKronos) - Il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, con proprio decreto, ha vietato la caccia sino al 10 febbraio, termine della stagione venatoria, nelle aree del Bellunese, del Vicentino e del Trevigiano ancora interessate da rimozione di schianti boschivi, frane o cantier

Maltempo : Zaia - in Veneto i danni ammontano a un mld e 769 mln di euro : Venezia, 14 dic. (AdnKronos) - Il Commissario Delegato di Protezione Civile, Luca Zaia, ha inviato nei giorni scorsi alla Comunità europea, al Direttore del Dipartimento di Protezione Civile, Angelo Borrelli, e a vari Ministeri, in primis il Dicastero delle Politiche Agricole e Forestali, la ricogni

Maltempo Veneto : danni per 1 - 76 milioni di euro : L’ondata di Maltempo eccezionale che ha colpito tra ottobre e novembre il Veneto, in particolare la montagna bellunese, ha provocato danni per un miliardo e 769 milioni di euro: è la somma della ricognizione effettuata dalla Regione ed inviata dal commissario delegato Luca Zaia a Ue, Protezione Civile e ai ministeri in primis quello dell’agricoltura. Alla Ue – spiega una nota – sarà richiesta, dal Dipartimento della ...

Maltempo Veneto : task force per l’Altopiano Asiago - abete spezzato spostato alla sala Cciaa Treviso : Un aiuto concreto per la montagna vicentina devastata dall’uragano di fine ottobre: con il progetto denominato “#adottaunalbero” presentato oggi nella sede provinciale, la Coldiretti Vicenza non vuole lanciare uno spot, ma intende farsi parte attiva di un’iniziativa che si propone di far rivivere le aree dell’Altopiano di Asiago. Un impegno che sara’ possibile grazie a una task force di esperti e soggetti che ...

Maltempo - Protezione Civile : le donazioni al numero solidale destinate ad un unico progetto da realizzare in Veneto : Le promesse di donazioni pari a 739.934,00 euro, raccolte attraverso il numero solidale, attivato in occasione dell’eccezionale ondata di Maltempo che ha interessato il nostro il nostro paese nei mesi di ottobre e novembre, saranno destinate ad un unico progetto da realizzare nella Regione Veneto. Questa l’unanime decisione delle Regioni colpite dagli eventi calamitosi, condivisa ieri durante una riunione presieduta dal Capo Dipartimento della ...

Maltempo : in Veneto revocato stato attenzione per neve e gelate : Venezia, 13 dic. (AdnKronos) - In riferimento alla situazione meteorologica attesa sul territorio regionale, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione Veneto ha revocato lo stato di attenzione per neve e gelate emesso ieri con validità fino a sabato mattina. Il Meteo Vene

Maltempo : in Veneto arriva il freddo - dichiarato stato attenzione per neve e gelate : Venezia, 12 dic. (AdnKronos) - Il primo, vero freddo invernale sta per arrivare in Veneto. Sulla base delle previsioni meteo emesse dall’Arpav, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ha dichiarato lo stato di attenzione per neve e gelate su tutto il territorio, a parti

Maltempo Veneto : a Zaia l’alberello intarsiano con il legno degli alberi caduti ad Asiago : Realizzare un alberello in legno, ricavato dai tronchi delle migliaia di abeti travolti dal tornado di fine ottobre sulla Piana di Marcesina, sull’Altopiano di Asiago, diventa anch’esso un simbolo eloquente della rinascita, appena iniziata e molto difficile e costosa. E’ quanto è stato fatto dai boscaioli dell’area, in collaborazione con il Comune di Enego e la locale Pro Loco, che hanno raccolto e intarsiato i resti di ...

Maltempo : Zaia - in Veneto 28 mila ettari di bosco rasi al suolo (3) : (AdnKronos) - Da parte sua il ‘patron’ di Grafica Veneta, Fabio Franceschi, ha ribadito che “se per i veneti supportare il nostro territorio è un atto dovuto, quando un’azienda va bene ha l’obbligo di sostenere i più sfortunati. Da parte nostra, quindi, era doveroso fare qualcosa: spero che questa p

Maltempo : Zaia - in Veneto 28 mila ettari di bosco rasi al suolo (2) : (AdnKronos) - “Ringrazio il governo che ci è stato sempre a fianco e ha stanziato per questa emergenza i primi 153 milioni, di cui 80-90 riservati al Veneto, e che ha messo nella legge di stabilità altri 500 milioni di euro per interventi di ripristino e messa in sicurezza idrogeologica”, ha prosegu

Maltempo : Zaia - in Veneto 28 mila ettari di bosco rasi al suolo : Venezia, 10 dic. (AdnKronos) - “Un aiuto prezioso e tempestivo per non dimenticare una tragedia immane che ha colpito il Veneto, con una devastazione di cui non abbiamo né esperienza né memoria: l’uragano di fine ottobre ha interessato 100 mila ettari di bosco , dei quali 28 mila rasi al suolo”. Cos

Maltempo Veneto - Zaia : “Rasi al suolo 28mila ettari di bosco” : “Un aiuto prezioso e tempestivo per non dimenticare una tragedia immane che ha colpito il Veneto, con una devastazione di cui non abbiamo né esperienza né memoria: l’uragano di fine ottobre ha interessato 100 mila ettari di bosco , dei quali 28 mila rasi al suolo”. Così il presidente della Regione Veneto Luca Zaia ha presentato a Trebaseleghe, l’istant book “Veneto in ginocchio” realizzato ed edito dalla ...