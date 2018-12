Maltempo | notte di NEVE al Centro Nord | imbiancata la pianura Padana | accumuli importanti

Allerta Meteo Campania : Maltempo a partire dalla mezzanotte : La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di Allerta Meteo per piogge e temporali con conseguente criticità idrogeologica di colore giallo valevole a partire dalla mezzanotte su tutto il territorio regionale. In particolare, si prevedono “Precipitazioni diffuse con rovesci o temporali, anche di moderata intensità”. Sono possibili anche raffiche nei temporali. Tra i principali effetti al suolo connessi alle ...

Maltempo Reggio Calabria - vento di maestrale sfiora i 100km/h nella notte : alberi sradicati e danni in tutta la città [FOTO] : 1/8 ...

E’ una notte di forte Maltempo al Centro/Nord : pioggia torrenziale nell’alta Toscana - neve forte sulle Alpi [FOTO e VIDEO LIVE] : 1/4 Sestriere ...

Maltempo Puglia : temporali e vento forte - disagi nella notte in Salento : Il Maltempo non concede tregua al Salento: temporali e vento forte hanno generato disagi soprattutto legati alla caduta di alberi sulle strade. A Lecce e Maglie i fulmini hanno provocato fiammate ai cavi dei tralicci elettrici. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per liberare le strade e per mettere in sicurezza gli impianti di pubblica illuminazione. Ieri un treno delle Ferrovie del Sud Est è deragliato dopo aver investito un grosso ...

Maltempo Emilia-Romagna : prime nevicate nella notte sugli appennini : nella notte si sono registrate deboli nevicate sugli appennini in Emilia–Romagna, dal Bolognese al Forlivese: il centro meteo regionale di Arpae segnala tra i 5 e i 10 cm di accumulo al suolo. Imbiancate anche le zone collinari fino a 200 -300 metri. I fiocchi bianchi non hanno però raggiunto Bologna né le città in pianura. Nel Forlivese ha nevicato oltre i 500 metri: imbiancati in particolare il passo del Muraglione al confine con la ...

Maltempo Campania : violento nubifragio nella notte - allagamenti tra Avellino e Irpinia [GALLERY] : 1/6 Avellino ...

Allerta Meteo - notte di forte Maltempo in tutt’Italia : nubifragi e forte vento di scirocco al Centro/Sud - freddo e neve al Nord : 1/7 ...

Maltempo - tre alpinisti intrappolati sulla Cima Strugova. Notte all’addiaccio a 10 sotto zero : I tre alpinisti veneti sono intrappolati sulla Cima Strugova da ieri pomeriggio: hanno trascorso la Notte a dieci gradi sotto zero. Soccorsi resi difficili dal freddo, dalla neve e dalla scarsissima visibilità.Continua a leggere

Maltempo Calabria : situazione in miglioramento - notte di lavoro per i vigili del fuoco : In Calabria, dopo i violenti nubifragi di domenica e di ieri mattina nella parte ionica, la situazione meteo è in miglioramento. Nella notte i vigili del fuoco hanno operato nella zona di Simeri Mare, dove l’esondazione di un torrente ha causato l’allagamento di centinaia di villette: i pompieri hanno prosciugato, con idrovore, le strade invase dall’acqua e i piani bassi di diverse abitazioni. Numerosi ieri i soccorsi nei ...

Maltempo Sicilia : allerta meteo criticità “gialla” in vigore fino alla mezzanotte : La Protezione Civile Regionale Siciliana mantiene anche per oggi le condizioni di “Attenzione“, con un bollettino diffuso ieri sia in riferimento al rischio idrico sia al rischio idrogeologico. Il livello è “giallo”. L'articolo Maltempo Sicilia: allerta meteo criticità “gialla” in vigore fino alla mezzanotte sembra essere il primo su meteo Web.

Maltempo Sicilia : ad Agrigento evacuate nella notte 25 famiglie : Ad Agrigento nella notte 25 famiglie sono state evacuate dalle loro abitazioni interessate all’esondazione del fiume Akragas, in particolare in via dell’Olimpo, via Apollo e in parte di viale Emporium. Le operazioni sono state seguite dal sindaco Lillo Firetto e dal coordinamento che fa capo alla prefettura, attraverso le sale operative della Protezione civile comunale e la sala operativa dei vigili del fuoco. L'articolo Maltempo ...

Maltempo : statale 131 in Sardegna chiusa per tutta la notte : Il tratto della statale 131 tra il chilometro 178,800 e il chilometro 178,910 chiuso al traffico per la caduta di calcinacci dopo le forti piogge, restera’ interdetto a traffico per tutta la notte. Lo ha deciso l’Anas per consentire la rimozione dei residui dei calcinacci caduti dal tunnel che si trova vicino a Mores, in territorio comunale di Bonnanaro. I periti dei vigili del fuoco e dell’Anas stanno completando alcuni ...

Allerta Meteo - il Tirreno si “carica” : ecco i violenti temporali che “esploderanno” nella notte - attenzione al Maltempo estremo di Venerdì : Allerta Meteo – Il maltempo continua a colpire l’Italia in modo particolarmente intenso in queste ore, a partire da Roma dove ci sono pesanti disagi dopo una giornata della Festa dei Santi con forti piogge fino a 70mm nella zona meridionale della città. E si è aggravato ulteriormente il bilancio delle vittime già pesantissimo per i fenomeni estremi dei giorni scorsi: oggi ci sono stati altri quattro morti. Due in Valle D’Aosta, ...