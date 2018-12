M5s | la deputata Lapia picchiata al supermercato a Nuoro | frattura costale Solidarietà e

La deputata M5s Sarli minaccia le dimissioni : “Se la legittima difesa non cambia vado a casa” : "Se la legittima difesa non cambia, me ne vado a casa. Spero che si potrà discutere”, ha dichiarato al Corriere della Sera la deputata pentastellata Doriana Sarli, già finita al centro delle polemiche a causa delle contestazioni contro il decreto sicurezza voluto dal ministro dell'Interno Matteo Salvini.Continua a leggere

M5s e Lega - il gossip bomba alla Camera : deputato e deputata beccati insieme in bagno - terremoto a luci rosse : 'Tanto più che non si parlava di politica, anzi non si parlava proprio', conclude sibillina la Liuzzo.

Le accuse di sessismo al M5s per i commenti alla deputata Siracusano - che li pubblica : È scontro tra M5s e Forza Italia per gli insulti sessisti rivolti alla parlamentare Matilde Siracusano da parte di un sito web collegato al Movimento 5 stelle. Il caso scoppia in un'Aula della Camera ...

Le accuse di sessismo al M5s per i commenti alla deputata Siracusano - che li pubblica : È scontro tra M5s e Forza Italia per gli insulti sessisti rivolti alla parlamentare Matilde Siracusano da parte di un sito web collegato al Movimento 5 stelle. Il caso scoppia in un'Aula della Camera impegnata nell'esame degli ordini del giorno sul decreto Sicurezza, ed è subito bagarre. alla deputata 'azzurra' arriva la solidarietà del presidente della Camera, Roberto Fico. Ma le polemiche, dopo il caos ...

Attacchi sessisti sul web da utenti M5s alla deputata che difese Berlusconi - è bagarre in Aula : Un blog vicino al Movimento Cinque Stelle ospita irripetibili epiteti sessisti nei confronti di Matilde Siracusano, deputata azzurra, "rea"( con tanto di video postato sul blog di matrice pentastellata) di aver rivendicato giorni fa in Aula alla Camera il valore dell'esperienza politica di Silvio Berlusconi.Ed è bagarre a Montecitorio tra Fi e M5S, con il capogruppo (e messinese come Siracusano) Francesco D'Uva, a ribadire di non avere ...

Attacchi sessisti dal blog M5s alla deputata - ex Miss Italia : Forza Italia denuncia Foto | Video : La forzista Matilde Siracusano pubblica su Facebook insulti e frasi irriferibili ricevute dopo aver contestato le riforme del Movimento Cinque stelle. E Fico la difende

Camera - insulti sessisti a una deputata - scoppia il caos in Aula. Sisto (FI) al M5s : “Vergognatevi”. D’Uva : “Nulla di cui scusarci” : insulti e minacce alla Camera dopo che il deputato di Forza Italia, Francesco Paolo Sisto, ha denunciato il trattamento subito dalla collega Matilde Siracusano che giorni fa prese le difese di Silvio Berlusconi. “Contro Siracusano commenti e insulti sessisti. Vergognatevi e chiedete scusa” ha attaccato Sisto. “Non abbiamo nulla di cui scusarci” ha replicato il capogruppo del M5s, Francesco D’Uva. A fatica è riuscita ...

M5s - Di Battista : 'Renzi e Boschi hanno la faccia come il c...' - La replica della deputata Pd : 'Volgare e fascista' : Se vogliamo parlare dei figli, confrontiamoci sulla politica. Se vogliamo parlare dei padri, mio padre non è stato condannato mentre il padre di Di Battista è e rimane un fascista. E si vede".

Decreto Sicurezza verso la fiducia. Deputata M5s : “Resto perplessa - avrei voluto discutere modifiche” : Il Decreto Sicurezza va verso l’approvazione finale a Montecitorio. Questa mattina è iniziata la discussione generale del provvedimento, sul quale molto probabilmente verrà messa la fiducia oggi e il voto a quel punto sarà il 27 novembre. In Aula si è presentato per qualche ora anche il ministro dell’Interno Matteo Salvini, tra i principali sostenitori del provvedimento. Se ne è andato in tarda mattina per presenziare alla ...

Parlamento Ue ha avviato un’inchiesta dopo le accuse di un’ex deputata M5s alla Casaleggio : David Sassoli, vicepresidente del Parlamento europeo, ha fatto sapere che ieri sera l'Ufficio di Presidenza ha accolto la sua richiesta di avviare una istruttoria, per le denunce dell'europarlamentare Daniela Aiuto. L'ex pentastellata ha parlato di presunte "intromissioni della Casaleggio sul suo mandato parlamentare".Continua a leggere

L'eurodeputata Daniela Aiuto lascia il M5s : "Casaleggio controlla le nostre vite" : "Casaleggio controlla tutto, ci chiedono le password dei social, entrano nelle nostre vite. Non è questo il Movimento in cui...