LIVE Biathlon | Staffetta maschile Hochfilzen 2018 in DIRETTA | Francia favoritissima

LIVE Biathlon - Staffetta femminile Hochfilzen 2018 in DIRETTA : WIERER IRREALE - rimonta da sogno! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Staffetta 4×6 km femminile della seconda tappa della Coppa del Mondo di Biathlon: dopo l’esordio a Pokljuka, in Slovenia, il circuito maggiore si è trasferito a Hochfilzen, in Austria. Oggi la formazione azzurra cerca la vittoria in una gara che la vede tra le favorite assolute per il successo. Per quanto riguarda la composizione del quartetto femminile in prima frazione ci sarà Lisa ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 16 dicembre : domenica rovente! Italia da vittoria nel biathlon - c’è il gigante in Alta Badia : Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE dedicata agli Sport Invernali. Una domenica 16 dicembre che si annuncia appassionante, con l’Italia protagonista su più frutti. Il piatto forte sarà rappresentato certamente dalla staffetta femminile di biathlon. Le gare dei giorni scorsi hanno dimostrato che la selezione tricolore, trascinata da Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi, sarà la squadra da battere: le azzurre dovranno limitare gli ...

LIVE Biathlon - Inseguimento 12 - 5 km Hochfilzen 2018 in DIRETTA : che sfida tra Johannes Boe e Fourcade - Lukas Hofer cerca la rimonta sfrenata : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 12.5 km pursuit maschile della seconda tappa della Coppa del Mondo di Biathlon: dopo l’esordio a Pokljuka, in Slovenia, il circuito maggiore si è trasferito a Hochfilzen, in Austria. Ieri la sprint ha delineato la classifica con cui si partirà, oggi, venerdì 15 dicembre, dalle ore 14.45 tocca agli uomini in una gara che vedrà al via tre italiani. Al pomeriggio nell’Inseguimento maschile ...

LIVE Biathlon - Inseguimento femminile Hochfilzen 2018 in DIRETTA : Dorothea Wierer alla pari con Makarainen - Lisa Vittozzi vuole il podio : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 10 km pursuit femminile della seconda tappa della Coppa del Mondo di Biathlon: dopo l’esordio a Pokljuka, in Slovenia, il circuito maggiore si è trasferito a Hochfilzen, in Austria. Oggi, sabato 15 dicembre, a partire dalle ore 11.30 è in programma la 10 km pursuit femminile, che vedrà al via ben quattro italiane. Al mattino nell’Inseguimento femminile a giocarsi la vittoria saranno ...

LIVE Biathlon - Sprint 10 km Hochfilzen 2018 in DIRETTA : Johannes Boe domina nonostante un errore al poligono! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 10 km Sprint maschile della seconda tappa della Coppa del Mondo di Biathlon: dopo l’esordio a Pokljuka, in Slovenia, il circuito maggiore si è trasferito a Hochfilzen, in Austria. Ieri si sono aperte le danze con la Sprint femminile, oggi, venerdì 13 dicembre, a partire dalle ore 14.15 tocca agli uomini in una gara che vedrà al via ben cinque italiani. Per quanto concerne la Sprint odierna i ...

LIVE Biathlon - Sprint femminile Hochfilzen 2018 in DIRETTA : Wierer in testa dopo il primo poligono : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 7.5 km Sprint femminile della seconda tappa della Coppa del Mondo di Biathlon: dopo l’esordio a Pokljuka, in Slovenia, il circuito maggiore si è trasferito a Hochfilzen, in Austria. Oggi, giovedì 13 dicembre, a partire dalle ore 14.15 è in programma la 7.5 km Sprint femminile, che vedrà al via ben cinque italiane. Nella Sprint odierna la favorita sarà la finlandese Kaisa Makarainen, ...

LIVE Biathlon - Inseguimenti Pokljuka 2018 in DIRETTA : Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi sfidano Kaisa Makarainen : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dell’ultima giornata di gare a Pokljuka (Slovenia), sede del primo appuntamento della Coppa del Mondo di biahtlon. Sulle nevi slovene assisteremo a due prove dell’inseguimento femminile e maschile appassionanti dove il risultato finale è incerto e nelle quali l’Italia vorrà ritagliarsi un ruolo di primo piano. In particolare nella gara femminile ci sono grandi attese. Dorothea Wierer e ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 9 dicembre : tra poco Vittozzi e Wierer nel biathlon! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali (domenica 9 dicembre). Giornata particolarmente ricca e avvincente tra neve e ghiaccio, ce ne sarà davvero per tutti i gusti e l’Italia può giocarsi delle carte davvero molto importanti. Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer partono per ottenere un risultato molto importante nella sprint di biathlon a Pokljuka, attenzione a Francesca Lollobrigida nello speed skating, l’Italia ...

