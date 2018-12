Liga 2018 | 16giornata i risultati delle partite della domenica | triplo Messi | il

Pronostico FC Koln vs Magdeburg - 2. BundesLiga 17-12-2018 e Analisi : 2. Bundesliga, 17^ giornata, Analisi e Pronostico di FC Koln-Magdeburg, lunedì 17 dicembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.FC Koln-Magdeburg, lunedì 17 dicembre. La diciassettesima giornata del campionato cadetto tedesco si chiude con una sfida interessante in programma al ‘RheinEnergieStadion’ di Colonia tra la seconda contro la sedicesima. Analisi e Pronostico della partita.Come arrivano FC Koln e Magdeburg?Il ...

Pronostico Alaves vs Athletic Bilbao - La Liga 17-12-2018 e Analisi : La Liga, 16^ giornata, Analisi e Pronostico di Alaves-Athletic Bilbao, lunedì 17 dicembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Alaves-Athletic Bilbao, lunedì 17 dicembre. L’Alaves per dimenticare subito il k.o del Wanda Metropolitano contro l’Atletico Madrid, l’Athletic Bilbao per racimolare punti in ottica salvezza dopo la vittoria con il Girona nell’ultimo turno. Le due squadre daranno vita al derby basco ...

La Liga - Levante-Barcellona : probabili formazioni e pronostico 16-12-2018 : La Liga 2018/2019, probabili formazioni e pronostico di Levante-Barcellona, 16^ Giornata, domenica 16 dicembre ore 20.45. C’è Dembélé dal 1′.Levante-Barcellona, probabili formazioni e pronostico ore 20.45. Una volta valeva il titolo per il Barcellona e la salvezza per il Levante. Adesso, invece, si lotta per traguardi prestigiosi: i Blaugrana di Ernesto Valverde per consolidare la vetta della classifica e vincere il secondo titolo ...

Pronostico Siviglia vs Girona - La Liga 16-12-2018 e Analisi : La Liga, 16^ giornata, Analisi e Pronostico di Siviglia-Girona, domenica 16 dicembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Siviglia-Girona, domenica 16 dicembre. Sono partite entrambe bene in questa prima parte di stagione. Domenica, al Ramon Sanchez Pizjuan, il Siviglia sfiderà il Girona, con il calcio d’inizio che è previsto per le 12. Analisi e Pronostico della partita.Come arrivano Siviglia e Girona?Dopo la vittoria di misura ...

Pronostico Celta Vigo vs Leganes - La Liga 14-12-2018 e Analisi : La Liga, 16^ giornata, Analisi e Pronostico di Celta Vigo-Leganes, venerdì 14 dicembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Celta Vigo-Leganes, venerdì 14 dicembre. In Galizia sono pronte ad affrontarsi nell’anticipo della sedicesima giornata di Primeira Division. Una sfida interessante, tra due compagini che hanno cominciato male il campionato ma in ripresa nelle ultime giornate dal punto di vista dei risultati. Calcio ...

Pronostico Athletic Bilbao vs Girona - La Liga 10-12-2018 e Analisi : La Liga, 15^ giornata, Analisi e Pronostico di Athletic Bilbao-Girona, lunedì 10 dicembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Athletic Bilbao-Girona, lunedì 10 dicembre. L’Athletic Bilbao ospiterà il Girona al San Mames nel quindicesimo turno di Primera Division. Tempi duri per i baschi, che non centrano i tre punti dalla prima giornata di campionato. I catalani, invece, vogliono vincere contro una compagine sempre ostica tra ...

Liga 2018 - 15giornata : i risultati delle partite del sabato : In una Liga fin qui senza padroni e con una classifica molto corta soprattutto in testa, ogni giornata può essere quella buona tentare un mini-break sfruttando magari un passo falso delle avversarie. ...

La Liga - Huesca-Real Madrid : probabili formazioni e pronostico 9-12-2018 : La Liga 2018/2019, probabili formazioni e pronostico di Huesca-Real Madrid, 15^ Giornata, domenica 9 dicembre ore 16.15. Solari non rinuncia a Bale.Huesca-Real Madrid, probabili formazioni e pronostico ore 16.15. La sfida fra Huesca e Real Madrid arriva probabilmente al momento giusto: solo qualche giornata fa i Blancos sembravano una squadra in crisi, mentre ora, dopo i successi in tre competizioni diverse con Roma, Valencia e Melilla, sono ...

La Liga - Espanyol-Barcellona : probabili formazioni e pronostico 8-12-2018 : La Liga 2018/2019, probabili formazioni e pronostico di Espanyol-Barcellona, 15^ Giornata, sabato 8 dicembre ore 20.45. Valverde lancia Vidal.Espanyol-Barcellona, probabili formazioni e pronostico ore 20.45. Torna il derby di Barcellona. Espanyol-Barcellona chiuderà il sabato della quindicesima giornata di Primera Division. Questa volta andrà in scena un match più equilibrato rispetto a quello delle ultime stagioni. La formazione di Rubi, ...

La Liga - Atletico Madrid-Alaves : probabili formazioni e pronostico 8-12-2018 : La Liga 2018/2019, probabili formazioni e pronostico di Atletico Madrid-Alaves, 15^ Giornata, sabato 8 dicembre ore 13.00. Simeone con il dubbio Correa-Kalinic.Atletico Madrid-Alaves, probabili formazioni e pronostico ore 13.00. Neanche il tempo di godersi l’accesso agli ottavi di Coppa del Re, che l’Atletico Madrid è già chiamato a scendere nuovamente in campo. Stavolta di fronte ci sarà il Deportivo Alaves in una sfida nelle ...

BundesLiga 2018/2019 - pronostici e consigli scommesse della 14esima giornata : Bundesliga: analisi, pronostici e consigli sulle schedine per 14esima giornata (7-8-9 dicembre) Si riparte da Brema, dove il Werder cercherà di porre fine all’emorragia di punti in cui è incappato (uno in cinque gare), mentre il Bayern sabato pomeriggio cercherà di mantenersi in scia della distantissima vetta (-9), magari approfittando della difficile trasferta della capolista a Genselkirchen. Non dimentichiamoci comunque del Lipsia, terzo, ...

Pronostico Levante vs Athletic Bilbao - La Liga 3-12-2018 e Analisi : La Liga, 14^ giornata, Analisi e Pronostico di Levante-Athletic Bilbao, lunedì 3 dicembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Levante-Athletic Bilbao, lunedì 3 dicembre. A Valencia si chiude la quattordicesima giornata di Primera Division, con il Levante che ospita l’Athletic. Analisi e Pronostico della partita.Come arrivano Levante e Athletic Bilbao?Il Levante cerca il secondo risultato utile consecutivo, dopo lo spettacolare ...

Probabili Formazioni Girona-Atletico Madrid - La Liga 2-12-2018 : La Liga 2018-19, le Probabili Formazioni di Girona-Atletico Madrid, 14^ Giornata, domenica 2 dicembre ore 16.15. Out Diego Costa, chance per Kalinic.Girona-Atletico Madrid, Probabili Formazioni ore 16.45. Nella quattordicesima giornata della Primera Division il Girona ospita l’Atletico Madrid, in uno degli scontri più interessanti. Sono due i punti che dividono i Colchoneros dal Siviglia capolista, che affronterà un impegno difficile ...