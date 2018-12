' Libertà' 40 anni dopo | il nuovo video di Sergio Caputo - ANTEPRIMA ESCLUSIVA

Stampa - Crimi : “Non ho visto mobilitazioni quando anni fa ci sono state epurazioni e censure. Governo non limita Libertà” : Da parte del Governo “non ci sono stati interventi – non parole ma interventi – che abbiano limitato la libertà di Stampa. Non ho visto la stessa mobilitazione quando, invece, in passato, ci sono stati interventi molto pesanti e diretti. Parlo di epurazioni e censure, questi sono fatti avvenuti”. Lo ha dichiarato Vito Crimi, sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all’Editoria, al convegno per le ...

Copa Libertadores – Perez e Lamardo in ospedale - i calciatori del Boca hanno riportato danni alla cornea : Perez e Lamardo, calciatori del Boca Juniors, nell’assalto dei tifosi del River Plate al bus della squadra in trasferta sono stati feriti agli occhi I tafferugli attorno allo stadio Monumental di Buenos Aires hanno provocato la sassaiola contro il pullman del Boca Juniors da parte dei tifosi del River Plate. Prima dell’incontro, valevole per la finale di ritorno della Copa Liberatadores, i supporter della squadra di casa si ...

La Dichiarazione universale dei diritti umani ha 70 anni : l‘evento 'Arte per la Libertà’ : Era il lontano 10 Dicembre 1948 quando a Parigi veniva firmato uno dei documenti più importanti della storia: la “Dichiarazione universale dei diritti umani”. Tra qualche giorno, quel documento, che ha garantito pace e serenità all’Europa compirà 70 anni di vita, molti dei nostri nonni, dunque, ricorderanno con piacere quel grandissimo evento, che mise concettualmente i paletti della morale, contrastando la violenza e la crudeltà della guerra ...

50 anni fa Jean-Paul Sartre rifiutava il Premio Nobel - “in nome della Libertà” : Una scelta forte, molto criticata, che ha reso quello di Sartre un caso unico nel suo genere: il 22 ottobre del 1968 Jean-Paul Sartre sceglieva di non accettare il Premio Nobel per la letteratura per difendere la propria libertà di pensiero. Una ricorrenza particolare, che cade proprio nell'anno in cui l’Accademia svedese ha scelto di non assegnare l’ambito riconoscimento.Continua a leggere