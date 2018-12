Le notizie del giorno – Dubbi sul futuro dell’allenatore Gasperini | lutto in casa Lazio

Ultime notizie Roma del 16-12-2018 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno politica in apertura Queste sono le ore più importanti che si stanno vivendo da 4 marzo a questa parte il momento di essere compatti non c’è della strumentalizzazione provocazioni così Di Maio sul blog delle stelle a proposito della trattativa con Bruxelles sulla manovra pure chiave anche secondo Matteo Salvini saranno ...

Ultime notizie Roma del 16-12-2018 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale agRoman ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio nuovo incontro stasera per superare i nodi legati alla manovra l’appuntamento è a Palazzo Chigi tra Conte Di Maio Salvini tra carrozzeria Garavaglia Castelli anche l’ecobonus diventato un argomento di visivo tra lega e Movimento 5 Stelle oltre provvedimenti bandiera su pensioni il reddito via libera alle regole per applicare ...

Ultime notizie Roma del 15-12-2018 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione Enea studio Giuliano Ferrigno sabato 15 dicembre l’informazione Salvini difende l’operato del Governo è sicura che vecchia politica poteri forti rimarranno delusi andiamo avanti dice per difendere il diritto al lavoro e la pensione alla sicurezza e la salute col sostegno del Popolo nulla impossibile garantisce Intanto ti mai a chi gli chiede di commentare le critiche del ...

Ultime notizie Roma del 15-12-2018 ore 19 : 10 : Romadailynews radiogiornale siamo un nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno il presidente della BCE draghi parla la scuola superiore Sant’Anna di Pisa sono a difendere l’euro dicendo sì orgoglioso di essere italiano ricorda che dal Varo del sistema monetario europeo la vita valutata 7 volte pure la crescita della produttività. io da quella dell’EUR a 12:00 la crescita ...

