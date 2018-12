Lazio-Eintracht | carabiniere aggredito dai tifosi | estrae la pistola | ma indietreggia

Roma - carabiniere aggredito dopo Lazio-Eintracht : è caccia al branco di ultrà : È caccia a Roma al gruppo di ragazzi, quasi certamente - secondo le forze dell'ordine - ultrà laziali, che nella notte tra giovedì e venerdì, dopo la partita Lazio-Eintracht , hanno aggredito con ...

Disordini Lazio-Eintracht - Assoturismo : “Indignati per la mancata gestione dei tifosi tedeschi” : “Assoturismo Confesercenti rimane indignata per la mancata gestione dei tifosi tedeschi in centro, liberi di sporcare e di devastare quello che incontrano“. Secondo l’associazione, le misure di ordine pubblico non avrebbero limitato a dovere le scorribande dei tifosi dell’Eintracht Francoforte, che ieri hanno causato Disordini a Roma e si sono resi protagonisti di scontri con la Polizia. “Un copione già visto ...

Gabrielli : fatti Lazio-Eintracht non minano capacità difesa Roma : Roma – “Che la Capitale sia strutturalmente e morfologicamente complessa, credo sia sotto gli occhi di tutti, ma non vorrei che le vicende di ieri possano in qualche modo minimamente porre dubbi sulla capacita’ della Capitale di essere difesa. Poi l’imponderabile esiste e la sicurezza assoluta non puo’ essere garantita”. Lo ha detto il capo della polizia, Franco Gabrielli, rispondendo a chi gli chiedeva se ...

Rotta : da Grillo - Centinaio e Salvini non una parola su episodi Lazio-Eintracht : Roma – “È assordante il silenzio di Beppe Grillo, del ministro Centinaio e del vicepremier Salvini davanti a una citta’ presa in ostaggio dai tifosi. Sono proprio loro che dopo gli incidenti con i tifosi del Feyernood, nel 2015 a Roma, si sono affrettati a chiedere le dimissioni del sindaco, del ministro dell’Interno e addirittura di tutto il governo”. Lo dichiara Alessia Rotta, vicepresidente vicaria dei deputati ...

Scontri Lazio-Eintracht : due tifosi tedeschi aggrediti nella notte a Trastevere : Lazio-Eintracht, due tifosi tedeschi sono stati aggrediti a Trastevere durante la notte: aggressori col volto coperto da sciarpe e cappelli Due tifosi tedeschi sono stati aggrediti ieri notte a Trastevere da un gruppo di ragazzi con mazze e bottiglie dopo il mach di Europa Legue Lazio-Eintracht Francoforte. A quanto si apprende gli aggressori, con il volto travisato da sciarpe e cappellini, sono stati notati da una pattuglia di carabinieri ...

Lazio-Eintracht - il prefetto di Roma : «Dai tedeschi nessun avviso sull'arrivo degli ultrà violenti» : «C'erano personaggi a rischio, tra gli ultrà tedeschi, abbiamo fatto il possibile, i servizi della Questura erano stati preparati da giorni, ma le polizie straniere dovrebbero...

Video/ Lazio Eintracht - 1-2 - : highlights e gol della partita - Europa League - : Video Lazio Eintracht , 1-2, : highlights e gol della partita di Europa League, sconfitta indolore per i biancocelesti all'Olimpico.

Lazio-Eintracht - Berisha ancora deludente Caceres troppo svogliato : Il match è surreale, in questo caso l'atmosfera non può non condizionare. La Lazio gioca in trasferta, 10mila tedeschi esagitati in Sud,, mostra una timida grinta, ma alla fine bada solo a evitare ...

SCONTRI TRA TIFOSI PER Lazio-EINTRACHT : FERMATI 5 TEDESCHI/ Ultime notizie - grande paura tra i residenti : LAZIO-EINTRACHT, SCONTRI tra TIFOSI: FERMATI 5 TEDESCHI, carica di alleggerimento della polizia. Ultime notizie Roma, incidenti anche a gara in corso

Lazio-Eintracht : petardi all'Olimpico - tifosi tedeschi tentano invasione di campo : Lazio-Eintracht ad alta tensione. Dopo gli scontri tra tifosi tedeschi e polizia fuori a Ponte della Musica , qui la notizia , , gli ultras della squadra di Francoforte hanno continuato a creare ...

Lazio-Eintracht : scontri prima della partita - poi invasioni e bengala in campo. FOTO di una giornata di tensione : prima della partita i petardi e gli scontri con le forze dell'ordine. Nel corso del match di Europa League, poi vinto contro la Lazio, tentativi di invasione , subito placati, e bengala lanciati in ...

Scontri Lazio-Eintracht - la sindaca Raggi tuona : “a Roma non vogliamo più hooligans” : Lazio-Eintracht, la sindaca di Roma Virginia Raggi ha parlato degli Scontri avvenuti oggi nella Capitale Scontri Lazio-Eintracht, la sindaca di Roma Virginia Raggi ha parlato di quanto accaduto oggi nella Capitale. Uno scenario da guerriglia urbana prima in città e poi allo Stadio Olimpico, Roma è uscita devastata da questa giornata con i tifosi tedeschi in giro per le strade. La Raggi è stata abbastanza chiara parlando a caldo di quanto ...