Lavoro Infermieri | 258 assunzioni all' Azienda Ospedaliero-Sanitaria Sant' Andrea di Roma

Offerte di Lavoro : 17 posti per infermieri - oss ed educatore professionale in Veneto : Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 97 del 7/12/2018 è stato emanato un bando di concorso finalizzato alla ricerca di 17 figure professionali con mansione di infermieri, oss (operatore socio sanitario) ed educatore professionale. Il primo bando di concorso pubblico è riservato per soli esami, per formare una graduatoria per tre posti a tempo indeterminato a tempo parziale orizzontale per operatore socio sanitario e la scadenza ...

Lavoro : Infermieri per la Germania con corso di tedesco gratuito : La Adecco recluta 25 Infermieri per l’ospedale universitario di Gottinga in Germania. L’offerta è a tempo indeterminato e non è necessaria la conoscenza del tedesco, sarà infatti messo a disposizione un corso gratuito. L’ospedale in questione è sicuramente il più importante della Bassa Sassonia. L’offerta lavorativa è rivolta a Infermieri con diversi livelli di esperienza. L’offerta per Infermieri in Germania nel ...

Lavoro : Infermieri per la Germania con corso di tedesco gratuito : La Adecco recluta 25 Infermieri per l’ospedale universitario di Gottinga in Germania. L’offerta è a tempo indeterminato e non è necessaria la conoscenza del tedesco, sarà infatti messo a disposizione un corso gratuito. L’ospedale in questione è sicuramente il più importante della Bassa Sassonia. L’offerta lavorativa è rivolta a Infermieri con diversi livelli di esperienza. L’offerta per Infermieri in Germania nel ...