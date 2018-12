Lavoro | da Regione Lombardia 102 mln per formare disoccupati 2

Lavoro : da Regione Lombardia 102 mln per formare disoccupati : Milano, 16 dic. (AdnKronos) - Con uno stanziamento di 102 milioni di euro la giunta regionale della Lombardia ha deliberato l'avvio della terza fase della 'Dote Unica Lavoro', la misura regionale che accompagna le persone nella ricerca attiva di un Lavoro, con servizi personalizzati e proporzionati

Lavoro. Di Berardino : Lazio Regione leader : “I dati diffusi oggi dall’Istat testimoniano il trend positivo che il Lazio sta vivendo in questi ultimi anni, sostenuto da precise politiche di supporto all’occupazione, alla crescita economica, e allo sviluppo”. Così l’assessore al Lavoro e Nuovi diritti della Regione Lazio, Claudio Di Berardino, commenta i dati diffusi oggi dall’Istat sul primato del Lazio per crescita occupazionale. “Nel periodo temporale 2011-2017 – continua l’assessore ...

Sicilia : assenteisti alla Regione - sette lasciano i domiciliari e tornano al Lavoro : Palermo, 7 dic. (AdnKronos) - tornano al loro posto di lavoro sette degli undici dipendenti regionali arrestati due settimane fa dalla Guardia di Finanza di Palermo per assenteismo. Dopo gli interrogatori, il gip del Tribunale di Palermo ha alleggerito per sette indagati la misura cautelare trasform

Vento e bora spazzano la regione : nottata di Lavoro per i vigili : Come previsto dall'allerta meteo, la bora ha soffiato forte dal pomeriggio di lunedì e per tutta la notte. Folate di Vento che hanno causato danni in diverse zone del Friuli. Interventi dei vigili del ...

Lavoro : intesa tra Regione Veneto ed Anci su sportelli per l'impiego nei Comuni (2) : (AdnKronos) - “I Comuni rappresentano l’ente pubblico più vicino al cittadino - dichiara l’assessore al Lavoro Elena Donazzan - con il quale hanno spesso un rapporto quotidiano, e ne conoscono bene esigenze e aspettative, soprattutto nel caso di persone a maggior disagio sociale o in momentanea situ

Regione Abruzzo - il ministero del Lavoro salva i 55 dipendenti non confermati : “Loro contratto può essere prolungato” : Proprio il giorno della sua effettiva entrata in vigore, si scopre un tallone d’Achille nel Decreto Dignità, che fissa il tetto massimo di 24 mesi per i contratti a tempo determinato e reintroduce le causali. “Merito” di una circolare del ministero del Lavoro, chiamato a dirimere una querelle innescata un mesetto fa dalla Tua (la Società abruzzese unica di trasporti), che non aveva rinnovato il contratto a 55 dipendenti assunti a ...

TV - RAI3 : TGR RegionEuropa - focus sulla robotica e su come cambierà il Lavoro : L’Ocse ha calcolato che lo sviluppo della robotica e dell’intelligenza artificiale porteranno nei prossimi 10 anni a modificarsi circa il 40 per cento dei lavori attualmente conosciuti, portando con sé modifiche e cambiamenti quasi inimmaginabili, sia nella composizione sociale che nei diritti di chi lavora. Per questo il Parlamento Europeo sta lavorando a progetti di legge che tutelino sia i diritti che il lavoro all’interno dell’Unione. Se ne ...

Lavoro : Donazzan - in Veneto Centri per impiego pronti dopo riforma avviata da regione (2) : (AdnKronos) - E infatti si è completata in Veneto la nuova organizzazione dei Centri per l’impiego. Con l’approvazione in Consiglio Regionale delle modifiche alla legge regionale 3/2009 in materia di occupazione e mercato del Lavoro giunge a compimento il percorso di transizione in capo alla regione

Lavoro : Donazzan - in Veneto Centri per impiego pronti dopo riforma avviata da regione : Venezia, 21 ott. (AdnKronos) - "I Centri per l'impiego del Veneto sono pronti per il reddito di cittadinanza? Sì, se sapessi cos'è davvero il reddito di cittadinanza. In ogni caso, i nostri Centri per l'impiego, anche se sotto organico, sono ben strutturati e formati per prendere in carico le person

Lavoro : Donazzan - in Veneto Centri per impiego pronti dopo riforma avviata da regione (3) : (AdnKronos) - La nuova legge regionale conferma la funzione programmatoria della regione, titolare delle funzioni di indirizzo, programmazione, controllo e valutazione delle politiche del Lavoro, chiarendo quali attività competano alla rete dei servizi per il Lavoro e quali siano di pertinenza esclu

