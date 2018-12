Laura Pausini non si fa la foto con tutti i fan | scatta la protesta | lei | ' Stavo svenendo'

Un record l’instore di Laura Pausini a Milano con un bagno di folla in Piazza Duomo : tutti i video dell’evento : L'instore di Laura Pausini a Milano è stato un successo. Non ci si poteva aspettare altrimenti dall'operazione Fatti sentire ancora, che a sorpresa ha portato l'artista di Solarolo a condurre il primo firma copie della sua lunga carriera. Il repack ha debuttato al primo posto della classifica Fimi a una settimana dal rilascio ed è stato protagonista dell'evento che è iniziato con un breve set acustico nel quale ha portato Frasi a metà, Il ...

Laura Pausini e Biagio Antonacci presentano El valor de seguir adelante per la 1ª volta in tv (video) : Laura Pausini e Biagio Antonacci presentano El valor de seguir adelante per la prima volta in tv in occasione della semifinale di Operación Triunfo 2018. I due artisti si sono esibiti nella versione spagnola di Il coraggio di andare, contenuta nel secondo capitolo di Fatti sentire e che ai Latin Grammy ha ricevuto la nomination per la produzione. Si tratta di un debutto televisivo, dal momento che ancora il brano non è passato per il ...

Elisa imita Laura Pausini in radio : la gag è esilarante : La cantante Elisa in versione inedita e tutta da ridere in diretta radio. La popolare cantante, infatti, si è esibita in un'esilarante imitazione di Laura Pausini durante la trasmissione "I Lunatici" su Rai radio2.Nel corso del programma condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, Elisa ha imitato la collega e amica, con cui ha avuto modo di esibirsi in coppia in diverse occasioni. In molti ricorderanno, per esempio, il concerto di ...

Spagna - il conduttore annuncia la morte di sua madre e si commuove. La reazione di Laura Pausini – Video : Laura Pausini e Pablo Motos Momento ad alto impatto emotivo per Laura Pausini. Ospite del programma spagnolo di Antena 3 El Hormiguero, per promuovere l’album Hazte sentir mas, la cantante è stata colta a sorpresa dal conduttore Pablo Motos, scoppiato in lacrime per la morte della madre Amelia Burgos. Al termine di una regolare puntata, in cui la Pausini si è raccontata tra sketch e sorprese, Motos si è, infatti, congedato, visibilmente ...

