La storia della bambina guatemalteca morta dopo essere entrata negli Stati Uniti

Dario Argento e la fine della storia d'amore tra la figlia Asia e Fabrizio Corona : 'E' durata niente' : Ti scrivono da tutto il mondo ma nessuno ti ama come me'. Il maestro dell'horror, ha quindi commentato la fine della storia di Asia con Fabrizio Corona: 'Quest'anno è stato pesante per me e Asia; io ...

Da Mongrando al varietà "Le Musichall". La storia della ballerina Valentina Lideo in tour con Arturo Brachetti : Questi i sentimenti che traspaiono nelle parole di Valentina Lideo, ballerina 22enne di Mongrando, sui palchi dei maggiori teatri italiani con gli spettacoli dell'attore, trasformista e regista ...

La Francia tra legittima protesta e terrorismo vive un forte e difficile momento della storia : "Dopo l'attentato di Strasburgo sul mercatino di Natale e la fine della caccia al colpevole, ci si pone la domanda se sabato 15 dicembre i Gilets Jaunes procederanno all'atto quinto della protesta. ...

Roma : in un dipinto dell’XI secolo la prima parolaccia in dialetto romanesco della storia : Si tratta dell’unica testimonianza scritta della lingua parlata dal popolo nel XI secolo: l’iscrizione, conservata in una basilica di Roma, contiene anche la prima “parolaccia” Romanesca della storia. A pronunciarla, un nobile Romano molto arrabbiato a causa di San Clemente: ecco la loro storia.Continua a leggere

8 cose interessanti sull’albero di Natale : le origini - la storia e molto altro sul simbolo della festività più attesa dell’anno : Considerato un must dalla stragrande maggioranza delle persone che festeggiano il Natale e che ogni anno scartano i regali insieme alle persone care, la storia dell’albero di Natale risale molto probabilmente ad almeno due millenni fa. “I cristiani non sono stati i primi ad adorare e decorare gli alberi di Natale. La tradizione è iniziata oltre 2.000 anni fa quando i pagani adoravano gli alberi sempreverdi come simbolo di fertilità”, ha spiegato ...

Marat Safin incorona Roger Federer : 'È il più talentuoso della storia' : Non troverai nessuno così talentuoso nella storia di questo sport, visto che Roger sta dimostrando di poter giocare ad un livello altissimo anche a 37 anni. In passato, tutti ritenevano che un'...

The Outer Worlds ci permette di essere l'eroe della nostra storia : The Outer Worlds è il nuovo titolo di Obsidian Entertainment che ci permette di scegliere liberamente di interpretare l'ero della nostra storia come vogliamo noi.Le nostre azioni non saranno definite dagli sviluppatori bensì saremo noi a scegliere come vivere la nostra avventura, permettendo una varietà di stili di gioco diversi, riporta Segmentnext.Spetterà a noi scegliere di essere un eroe buono, un eroe malvagio, o un po' entrambi. ...

Maradona-Oliva - fine della storia : e Rocio lo caccia di casa : Non c'è mai pace per Diego Armando Maradona , che in un modo o nell'altro rimane sempre al centro dell'attenzione. Secondo quanto riferito dai media argentini, è giunta ai titoli di coda la relazione ...

Simona Ventura - tutta la verità : fine della storia con Gerò - rapporto con Bettarini : Simona Ventura confessa quali sono i motivi che l’hanno spinta a chiudere la relazione con Gerò Carraro Simona Ventura, ospite a Mattino 5, racconta a Federica Panicucci tutta la verità sulla fine della sua storia d’amore con Gerò Carraro. La nota conduttrice ha da poco annunciato di aver chiuso la sua relazione con il produttore […] L'articolo Simona Ventura, tutta la verità: fine della storia con Gerò, rapporto con Bettarini ...

Il 12 dicembre 1913 la Gioconda veniva ritrovata : la storia del furto “patriottico” della Monna Lisa : È passato un secolo dal furto e dal ritrovamento della Gioconda, ma nell’immaginario comune la Monna Lisa è ancora qualcosa che appartiene di fatto all'Italia. L’eterna rivalità fra il Louvre e gli Uffizi si è riaccesa in occasione dell’imminente anniversario della morte di Leonardo: è ufficiale, non vedremo mai i capolavori del maestro riuniti in un unico luogo. Colpa di ciò che accadde un secolo fa?Continua a leggere

Carbone nella calza della befana - la storia - Sky TG24 - : La figura della vecchia strega affonda le sue radici in antiche usanze pagane, ma è stata fatta propria dalla religione cattolica, legandosi alla notte in cui i Re Magi portarono i propri doni a Gesù ...

I 10 film più violenti della storia del cinema : Il cinema è una macchina di violenza, perché espone i sentimenti e le sensazioni dei personaggi, forzandoli a uscire. I personaggi di ogni film subiscono violenza tramite eventi, situazioni e svolgimenti pensati per metterli in crisi, farli soffrire e poi (qualche volta) farli gioire, così che gli spettatori possano fare altrettanto. E molto spesso tutto questo ha a che fare con la morte (l’evento più rappresentato al cinema in assoluto ...