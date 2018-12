La squadra mi è piaciuta un casino

Sassuolo - De Zerbi a metà : “Potevamo fare di più - ma mi è piaciuta la voglia della squadra” : Al termine della partita tra Sassuolo e Bologna, il tecnico dei neroverdi Roberto De Zerbi si è presentato davanti ai microfoni di Sky Sport per commentare il 2-2 finale: “Siamo andati sotto, poi però l’abbiamo messa sul giusto binario. Nella ripresa abbiamo rallentato, mentre loro si sono rintanati e ripartivano: si faceva fatica a trovar spazio e bisognava stare attenti a non subire in contropiede. Potevamo fare di più. ...