La Roma affonda il Genoa Astinenza finita | torna a vincere dopo 5 settimane

Highlights Viktoria Plzen- Roma 2-1 - VIDEO - gol e sintesi della partita. Kovarik e Chory affondano i giallorossi : Allo Štruncovy Sady Stadion la Roma di Eusebio Di Francesco perde (2-1) anche l’ultimo incontro di Champions League del gruppo G contro il Viktoria Plzen. I padroni di casa si sono imposti con merito, frutto delle marcature di Kovarik al 62′ e di Chory al 72′. A nulla è servito il momentaneo pareggio di Under al 68′. Una sconfitta ininfluente per la qualificazione ma decisamente da rimarcare per la brutta prestazione ...

Tremarella da Champions. E la Roma affonda a Udine : Prima partita dopo la sosta, trasferta su un campo insidioso contro una squadra in grave crisi e che ha appena cambiato allenatore, in più con l'impegno decisivo contro il Real Madrid alle porte. Per ...

La Roma sta affondando : La Roma perde malamente contro la Spal e ripiomba in una crisi dalla quale probabilmente non era mai uscita. A meno che battere squadre come Frosinone, Empoli e Viktoria Plzen non sia stato considerato da qualcuno taumaturgico. Nel mezzo c’è stato il derby vinto, vero, ma allora va menzionata anche l’immeritata vittoria contro l’Empoli Numeri implacabili per la Roma di Di Francesco. Quinto posto in classifica e quindi per ora ...