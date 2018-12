La legge di CR7 mata il cuore Toro

ilgiornale

(Di domenica 16 dicembre 2018) Il ventisettesimo gol di Ronaldo in un derby, il primo ovviamente nella stracittadina della Mole. Decisa così, con un tiro dal dischetto. Senza polemiche, però. Perché l'appoggio sbagliato di Zaza (ex di turno) verso il portiere Ichazo aveva costretto quest'ultimo a stendere senza tanti complimenti Mandzukic. Buon per la Juve, certo non brillante né tracimante ma ancora una volta vittoriosa: 46 punti in classifica sui 48 disponibili, un solo ko negli ultimi 25 duelli con i cugini e via di questo passo. Quello che Allegri aveva definito come "lo scoglio più difficile da superare in questo momento della stagione" è stato insomma bypassato e, siccome contano i risultati e non le piacevolezze estetiche, va bene così. Quanto al, se l'è giocata più di altre volte ma anche a questo giro non gli è rimasto nulla in mano.È un derby spezzettato, quello che va in scena nel primo tempo. Con ...