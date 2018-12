La Lega sfida ancora i grillini | Impossibile il reddito di cittadinanza ad

Davide Solaroli sfida Davide Ranalli a Lugo : è alla guida della coalizione Lega e Buona Politica : ... alla presentazione dell'alleanza e della candidatura c'erano i consiglieri della Buona Politica con in testa Silvano Verlicchi che aveva già annunciato il suo passo indietro , non sarò candidato, ...

Ecotassa - Lega sfida i 5 Stelle : "Cancellare anche i bonus" : Lo scontro sull' Ecotassa non si è chiuso. Il governo continua a spaccarsi sulle automobili. Dopo la parziale retromarci di Di Maio che di fatto ha chiuso le porte all'ipotesi di una nuova tassa sulle ...

Basket - EuroLega 2018-2019 : la sfida quasi impossibile di Milano al Fenerbahce di Gigi Datome e Nicolò Melli : Quella che l’Olimpia Milano affronterà domani, a Istanbul contro il Fenerbahce, è una di quelle trasferte quasi impossibili per chiunque. Non è solo una questione di calendario: la formazione allenata da Zelimir Obradovic, finora, ha vinto dieci partite in Eurolega e ne ha persa una sola. Fatte queste premesse, il dodicesimo turno della formazione allenata da Simone Pianigiani si mostra in tutto il proprio grado di complessità. Ad ...

Volley - SuperLega 2018-2019 : 11^ giornata - le quattro big si sfidano a distanza. Cambierà la classifica? : Weekend rovente per la SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile scenderà in campo per l’undicesima giornata: ci avviciniamo alla conclusione del girone d’andata, la lotta per un posto nel tabellone della Coppa Italia è entrata nel vivo e nessuno vuole farsi trovare impreparato. Prosegue la battaglia al vertice dove ne vedremo davvero delle belle: le quattro big saranno impegnate contro squadre di seconda fascia, ...

Basket - EuroLega 2018-2019 : l’Olimpia Milano sfida lo Zalgiris Kaunas nella sua tana - partita cruciale : L’Eurolega, come ormai dallo scorso anno, non si ferma neppure di fronte alle pause dedicate alle Nazionali, e va dunque avanti con il decimo turno della stagione regolare. Domani, in una giornata dai contorni quantomeno strani, l’Olimpia Milano andrà a far visita alla Zalgirio Arena, casa dello Zalgiris Kaunas, la squadra dei miracoli dello scorso anno, in cui ha raggiunto il terzo posto nella massima competizione per club ...

Elezioni Sardegna - ipotesi voto anticipato : per sfidare Zedda e il centrosinistra la Lega pensa a Solinas. M5s senza un nome : Si fa largo la data del 20 gennaio per le regionali in Sardegna che dovranno eleggere il successore di Francesco Pigliaru alla guida della Regione. Una decisione che anticiperebbe di circa un mese la naturale scadenza del mandato, portando all’accorpamento con le suppletive per assegnare il collegio di Cagliari per la Camera, rimasto vacante dopo le dimissioni del velista ex M5S Andrea Mura. “Per noi della Lega si può andare al voto ...

EuroLega - l’Armani Milano pronto alla sfida con il Barcellona : blaugrana favoriti per i bookies : Match ravvicinato per l’Armani Milano che, dopo aver sconfitto il Baskonia in casa, si prepara a scendere sul parquet per affrontare il Barcellona Secondo impegno settimanale per l’Armani Exchange Milano, stasera di nuovo in campo per la nona giornata di Eurolega. Dopo la sesta vittoria conquistata in casa contro il Baskonia – che è valsa l’aggancio all’Efes Istanbul al quarto posto in classifica – la ...

LIVE Milano-Baskonia - EuroLega basket 2019 in DIRETTA : sfida delicata per un’Olimpia incerottata : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Baskonia Vitoria, incontro valevole per l’ottava giornata della regular season dell’Eurolega 2018-2019. La squadra allenata da Simone Pianigiani è reduce da tre vittorie negli ultime quattro partite di Coppa e da una striscia aperta di sette successi consecutivi in Campionato, con una situazione di classifica molto incoraggiante in entrambe le competizioni. L’Olimpia si ...

Contratto - Salvini sfida Di Maio. M5S : «I termovalorizzatori non sono nell'accordo». Lega : «La realtà cambia» : Il dossier inceneritori continua ad allargare il cuneo fra i due partiti della maggioranza. Con il leader leghista Matteo Salvini che per la prima volta ieri ha accennato al superamento del programma...

Contratto - Salvini sfida Di Maio. M5S : «I termovalorizzatori non sono nell'accordo. Lega : «La realtà cambia» : Il dossier inceneritori continua ad allargare il cuneo fra i due partiti della maggioranza. Con il leader leghista Matteo Salvini che per la prima volta ieri ha accennato al superamento del programma...

Contratto - Salvini sfida Di Maio. M5S : «I termovalorizzatori non sono nell'acordo. Lega : «La realtà cambia» : Il dossier inceneritori continua ad allargare il cuneo fra i due partiti della maggioranza. Con il leader leghista Matteo Salvini che per la prima volta ieri ha accennato al superamento del programma...

Le quattro ragioni della sfida di Lega e M5S all'Europa : Le “quattro ragioni” della sfida di Lega e M5S alla Commissione europea Berlino, 15 nov 08:36 - (Agenzia Nova) - Mobilitazione del consenso durante l'ultima campagna elettorale in Italia e in vista delle elezioni europee di maggio 2019, “nessuna idea dell'economia” e la convinzione che il prossimo v

La sfida della Lega al Ppe. Lorenzo Fontana all'Huffpost : "Non entreremo - ma li condizioneremo" : "Non entreremo mai nel gruppo dei Conservatori e riformisti. Piuttosto, dopo il voto di maggio, puntiamo a unire questo gruppo con quello sovranista, dove ci siamo noi della Lega, ci sono gli eletti del Front National e tanti altri". Parola di Lorenzo Fontana, ministro leghista alla famiglia e disabilità, ex eurodeputato del Carroccio. Conversando con Huffpost, Fontana chiarisce così quali sono i piani di Matteo Salvini in vista ...

Di Battista sfida Salvini : "Sulla prescrizione vediamo se la Lega sta con l'Italia o con Arcore" : "So che il M5S sull'anticorruzione deve essere molto molto duro, per me la prescrizione dovrebbe essere sospesa quando c'è il rinvio a giudizio e non dopo il primo grado perché quest'istituto ha favorito solo i ladri in questo Paese. Bisogna capire da che parte sta la Lega, e si capisce su questa roba qua, si capirà a breve se la Lega sta pensando un minimo al Paese o l'unico paese a cui pensa sia Arcore". Lo afferma in ...