La Lega passa sopra i grillini Braccio di ferro sull’ecotassa

Lega Pro - Capotondi : “La rinascita della Serie C passa da…” : L’attrice Cristiana Capotondi, un mese fa eletta vicepresidente di Lega Pro, si è raccontata davanti alle telecamere di Eleven Sports, distributore di Serie C Tv, canale ufficiale della Serie C che trasmette tutte le partite (oltre 1200) del campionato più grande d’Italia. “La Serie C è il calcio vero, una famiglia; è una realtà collettiva; è uno sport di squadra tutti gli effetti“, le sue parole prima di entrare ...

Semplificazioni - ok in cdm : ci sono norma Bramini e abolizione Sistri. Riforma del codice degli appalti passa da legge deLega : C’è la “legge Bramini” che riequilibra le situazioni di credito e debito degli imprenditori con la Pubblica amministrazione. Vengono aboliti il Sistri e il Registro unico del lavoro. Ma, almeno per il momento, non c’è la Riforma del codice degli appalti che andrà in Parlamento con una legge delega. sono le decisioni del consiglio dei ministri che ha approvato il decreto Semplificazioni, ma ha deviato l’opera di ...

Trenta grillini pronti a passare con la Lega : Nel giorno in Matteo Salvini spera di riempire piazza del Popolo con 100mila militanti leghisti, tra i grillini serpeggiano ancora molti malumori, soprattutto dopo il passaggio di Matteo Dell'Osso a ...

EuroLega - Milano cade ancora : Gran Canaria passa al Forum : Brutta sconfitta casalinga per l'Olimpia Milano che, nell'11esima giornata di Eurolega, si arrende agli spagnoli del Gran Canaria 94-86 . Per i biancorossi è il terzo ko di fila in Europa, dopo quelli ...

EuroLega - Gran Canaria passa a Milano : l’Olimpia frena - idem Real e Barcellona - risultati e classifica : Eurolega, cadono le big spagnole Real Madrid e Barcellona, l’Olimpia Milano perde la “battaglia” contro Gran Canaria Eurolega, serata dalle mille emozioni in giro per i campi europei. La gara più interessante è forse stata quella tra lo Zalgiris ed il Real Madrid, con la vittoria lituana 83-75, con un Grigonis mattatore della gara con 19 punti. Ha perso anche il Barcellona, sul parquet del Buducnost 67-64, uno scivolone ...

Salvini : ecotassa? Con la Lega non passa : 17.48 "Tutelare l'ambiente, ma senza imporre nuove tasse". Lo dice il vicepremier Salvini a proposito della cosiddetta ecotassa. "Con me, con il sostegno della Lega non passerà mai", spiega. Salvini dice no "perché è un momento di crisi del settore automobilistico". E aggiunge: "No a nuove tasse tipo bibite zuccherate".

Brexit : passa l'emendamento per Legare le mani al Governo : I Comuni hanno approvato un nuovo emendamento "anti-governativo" (321 sì, 299 no), in apertura del dibattito sull'accordo raggiunto sulla Brexit da Theresa May con Bruxelles e destinato ad andare al voto l'11 dicembre. Il testo, promosso dal dissidente Tory Dominic Grieve col sostegno dell'opposizione laburista, lega di fatto le mani all'esecutivo in caso di bocciatura dell'intesa presentata dalla premier, attribuendo al Parlamento voce ...

Spoiler Il Segreto : Adela tra la vita e la morte a causa di un uomo Legato al suo passato : Lo sceneggiato iberico Il Segreto, prodotto da Boomerang Tv e scritto dall’autrice Aurora Guerra, riesce sempre ad appassionare i telespettatori. Gli Spoiler delle puntate italiane che il pubblico vedrà prossimamente ci rivelano che la maestra Adela (Ruth Llopis) lotterà tra la vita e la morte a causa di una persona misteriosa legata al suo passato. In particolare la moglie di Carmelo Leal sarà ferita alla nuca da un colpo d'arma da fuoco. La ...

Il ddl anticorruzione passa alla Camera con l'applauso del M5s e il silenzio della Lega. Ora il provvedimento passa al Senato : Ora il provvedimento torna al Senato dove sarà modificato l'emendamento sulla riforma del peculato sul quale la maggioranza è stata battuta. L'accordo tra gli alleati è quello di correggerlo, a costo ...

Sondaggi : Lega sorpassa M5S in calo - crescono Forza Italia e Fratelli d'Italia : Secondo un'analisi condotta da YouTrend, il partito di cui Matteo Salvini è l'esponente politico leader, si avvicina nuovamente al 31% del consenso popolare, attestandosi intorno al dato percentuale di 30,08. Intanto, secondo la stessa indagine, il partito che ha vinto le ultime elezioni, il Movimento 5 Stelle è sprofondato al 26,02%. Un dato, quest'ultimo, che lascerebbe intendere il ripensamento avuto da una parte degli elettori che avevano ...

Se la solidarietà della sinistra è lasciapassare per l'ilLegalità : La legge non è uguale per tutti, almeno secondo i giornali progressisti, gli stessi che hanno supportato ogni singola inchiesta, anche la più pretestuosa, anche la più ridicola, purché colpisse il nemico politico del momento. In questi giorni, la sinistra è scattata in difesa della nave Aquarius, accusata di aver scaricato, oltre ai migranti, tonnellate di rifiuti tossici. Il presunto smaltimento avrebbe fatto risparmiare 460mila euro alla Ong ...

Anticorruzione - governo battuto : passa l'emendamento sul peculato caro alla Lega firmato dall'ex 5S Vitiello : Politica M5s, cresce rimborsopoli: oltre un milione di ammanco. Di Maio: "Fuori l'ex massone Vitiello"

Italiani - popolo di santi - navigatori e… cuochi : il Legame tra Belpaese e cibo passa attraverso storia - tradizioni e sostenibilità : Italiani, popolo di santi, navigatori e… cuochi. Un legame, quello tra Belpaese e cibo, non solo limitato agli aspetti puramente gastronomici ma che arriva a toccare la storia, le tradizioni, i linguaggi, il cinema, insomma, la cultura dell’Italia intera. E proprio “Il cibo è cultura” è il filo conduttore dell’Assemblea Nazionale Fipe 2018, che quest’anno il Presidente Lino Enrico Stoppani ha voluto diventasse ...

L'Europarlamento scivola sui visti umanitari : non passa la proposta dei corridoi Legali per migranti in Ue : Ancora una volta l'Ue si dimostra reticente sui migranti. Sembrava tutto fatto, almeno per il relatore, il socialista spagnolo Fernando Lopez Aguilar: oggi L'Europarlamento avrebbe dovuto approvare la sua proposta per introdurre un nuovo sistema di visti umanitari per garantire ingressi legali nell'Ue a chi scappa da guerre, carestie, persecuzioni politiche. Non è andata così, con grande sorpresa e rabbia da parte di Lopez Aguilar. ...