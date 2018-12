La Lega alle prese con l’incendio del Tmb

Lega - gaffe del senatore Pepe : “Spero che presidente Brasile assicuri Sofri alle patrie galere”. Ma si tratta di Battisti : gaffe del senatore della Lega, Pasquale Pepe, durante la discussione sul ddl anticorruzione al Senato. Il parlamentare esordisce puntando il dito contro il Pd, scatenando le proteste dei senatori dem, Andrea Marcucci e Teresa Bellanova. A stento la vicepresidente del Senato, Paola Taverna, riesce a placare la bagarre. Quando riprende la parola, Pepe dichiara, sempre accusando il Pd: “Vorrei ricordare che quella cultura politica, in un ...

A Tagadà problemi col chroma key : Diego Fusaro in colLegamento con un telo verde alle spalle : Diego Fusaro in onda con un telo verde alle spalle. E’ accaduto nell’ultimo appuntamento settimanale di Tagadà, dove il filosofo torinese si è ritrovato a fare i conti in diretta con uno sfondo a dir poco singolare.Nessun mistero per chi conosce le tecniche televisive e cinematografiche, stupore invece per quegli spettatori che poco ne sanno di effetti speciali.prosegui la letturaA Tagadà problemi col chroma key: Diego Fusaro in ...

In Irlanda l’aborto è Legale : al via legge che permette alle donne di interrompere la gravidanza : "Un momento storico per le donne irlandesi", ha commentato il primo ministro Leo Varadkar, che ha definito così il via libera del parlamento di Dublino alla legge che legalizza l'interruzione di gravidanza. Il testo per entrare in vigore dovrà essere firmato dal presidente della Repubblica Michael D. Higgins.Continua a leggere

Clima - Legambiente : “35mila firme per chiedere lo stop alle fonti fossili” : Arriva il pacco dono di Legambiente al Governo: 35mila firme di cittadini italiani che chiedono di “fermare l’utilizzo delle fonti fossili e contribuire così alla lotta ai cambiamenti Climatici”. Una consegna simbolica da parte del Babbo Natale di Legambiente per spingere il governo, alla vigilia della chiusura della Cop24, la conferenza Onu sul Clima in corso a Katowice (Polonia), “ad assumere obiettivi ambiziosi per ...

Manovra - bloccato per il momento il divieto agli sponsor Legati alle scommesse : Il blocco degli sponsor legati alle scommesse per adesso non entrerà nella Manovra voluta del governo, il provvedimento è stato rinviato di sei mesi e mezzo Il mondo del calcio, e dello sport in generale, tira un sospiro di sollievo. Almeno fino alla fine di questo campionato. Avrà infatti sei mesi e mezzo di tempo in più per trovare una soluzione al blocco degli sponsor legati alle scommesse. Nella bozza dell’emendamento ...

Lega e M5s a ferri corti - Matteo Salvini punta alle elezioni europee : Tav, mondo imprenditoriale, rifiuti, manovra. E ora anche il Medio Oriente. Il governo in tensione su molti temi ora rischia l'implosione. Nei palazzi della politica la sensazione è che il Big bang stia ...

Bonafede : fondi Lega?E' alleato compatto : 18.26 "Il tema della trasparenza dei finanziamenti ai partiti è una battaglia del Movimento cinque stelle da sempre, ma nella Lega abbiamo trovato un alleato compatto per il programma anticorruzione". Così il ministro della Giustizia, Bonafede, risponde alle domande dei cronisti sull'inchiesta dei pm di Bergamo sui fondi della Lega. Bonafede aggiunge che non "commenterà mai fatti su cui ci sono inchieste in corso" ribadendo "massima fiducia ...

L’app Notebook permette di creare note con testo - immagini - elenchi - audio e alLegati : notebook è un'applicazione che permette di prendere appunti aggiungendo testo, immagini, elenchi di controllo e audio. Lo strumento consente di organizzare le varie note in quaderni o raggrupparli in una pila, registrare le note vocali, catturare un momento utilizzando la nota fotografica dedicata, effettuare la scansione di documenti e allegare documenti Microsoft, PDF, sincronizzare le note sul cloud e proteggerle con una password. L'articolo ...

Valle d'Aosta - Lega sfiduciata : ora tocca agli autonomisti : Sondaggi nazionali in crescita ma per la Lega arriva un primo 'incidente di eprcorso'. L'ex senatore Antonio Fosson, di 67 anni, è il nuovo presidente della Regione Valle d'Aosta. Rappresentante di un ...

Valle d’Aosta : cade la giunta della Lega. L’autonomista Fosson nuovo presidente : Ribaltone in Valle d’Aosta. Sfiduciata in assemblea (con 18 voti su 35) la giunta guidata dalla leghista Nicoletta Spelgatti. Al suo posto il nuovo presidente è Antonio Fosson, ex senatore di 67 anni, rappresentante del movimento Pour Nôtre Vallée che traina una maggioranza di forze autonomiste (Union Valdôtaine, Alpe, Stella alpina e Union Valdôtaine progressiste). Originario di Ayas e nato ad Ivrea, Fosson è un medico chirurgo. È stato ...

Luigi Di Maio dichiara guerra a Matteo Salvini : 'Lui parole - io fatti'. Come seppellisce l'alleanza Lega-M5s : Volano stracci tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini . I due 'alleati' se le suonano sugli imprenditori. Domenica il ministro degli Interni e leader della Lega ha incontrato i rappresentanti di categoria ...

Morrone - Lega - : 'Un ringranziamento alle centinaia di sostenitori romagnoli in piazza del Popolo' : 'Alcune valutazioni, poi, sulla manovra che mette al centro le persone e la ripresa dell'economia. Innanzitutto, investimenti. Le priorità della Lega sono le scuole, le infrastrutture, l'ambiente: a ...

Lega - vox tra i militanti in piazza : “Soddisfatti - ma abbiamo mani Legate da alleanza con M5s. Tav? Favorevoli” : Le voci dalla piazza di Matteo Salvini promuovono il leader della Lega e bocciano il Movimento 5 stelle: “abbiamo mani Legate da alleanza di circostanza, nel governo si vede chi sono i professionisti della politica e chi sono gli improvvisati”. In tantissimi approvano l’operato di Salvini al Governo, promuovendo come miglior atto il ‘Decreto Sicurezza’. “È riuscito a chiudere i porti, basta con l’immigrazione” dicono da piazza del Popolo, dove ...

Messaggi 3.9 introduce la protezione antispam e novità per alLegati - messaggistica di gruppo e file supportati : La versione 3.9 dell'apk di Messaggi suggerisce che Google sta introducendo delle novità che riguardano la protezione antispam, gli allegati dei Messaggi, il supporto a nuovi tipi di file e la Messaggistica di gruppo. L'articolo Messaggi 3.9 introduce la protezione antispam e novità per allegati, Messaggistica di gruppo e file supportati proviene da TuttoAndroid.