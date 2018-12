Juventus campione d'inverno già oggi se il Napoli non vince : Con la vittoria nel derby della Mole contro il Torino , la Juventus ha raggiunto quota 46 punti in classifica sui 48 disponibili. Un record che va ad eguagliare quello europeo detenuto prima solo da ...

La Juve vince il derby. Napoli a Cagliari con obbligo 3 punti : Con un rigore di Ronaldo. Il Napoli a Cagliari con l'obbligo dei tre punti. - 46 punti sui 48 disponibili, 15 vittorie nelle prime 16 giornate: la Juventus si prende anche il derby, lasciando al ...

Torino-Juventus - Allegri : “Vincere in questo campo dimostra maturità” : TORINO JUVENTUS, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato del derby della Mole vinto contro il Torino: “La partita è stata equilibrata nel primo tempo, loro hanno dato pressione e noi non riuscivamo a inserirci con le mezzali. Poi siamo cresciuti, gli attaccanti hanno […] L'articolo Torino-Juventus, Allegri: “Vincere in questo campo dimostra ...

La Juventus vince il derby : Torino ko 1-0 con il rigore di Cristiano Ronaldo : La Juventus di Massimiliano Allegri si rialza dopo la sconfitta rimediata in Champions League contro lo Young Boys e vince, pur non meritando, il derby della Mole contro il Torino di Walter Mazzarri. I granata hanno disputato una partita di cuore, come richiesto dai tifosi, ed hanno avuto pure delle chance per far male ai bianconeri con il risultato di parità che sarebbe stato il più giusto in base a quanto visto in campo. L'errore macroscopico ...

Suicidio Torino - follia difensiva dell’ex Zaza : una brutta Juve vince grazie ad un penalty di Ronaldo [FOTO e VIDEO] : 1/24 Marco Alpozzi/LaPresse ...

Napoli - Ancelotti : 'Presto vinceremo qualcosa. Ora accorciamo sulla Juve' : Napoli - Carlo Ancelotti traccia un ponte tra passato e futuro nella prima conferenza stampa dopo l'addio alla Champions League . La sconfitta contro il Liverpool non sembra aver lasciato macerie ...

Juventus - Isco è il regalo per Allegri : convincere Florentino non sarà facile : Juventus Isco – Dopo l’affare Ronaldo, in casa Juventus non c’è più un giocatore che possa essere considerato inarrivabile. Quest’estate il colpo che ha spaccato in due la storia recente dei bianconeri, l’acquisto dell'”alieno” che è sbarcato a Torino con un vero grande obiettivo: la conquista della Champions League. 100 e oltre milioni di spesa per […] L'articolo Juventus, Isco è il regalo per ...

Young Boys - Old Juventus : figuraccia bianconera - così Allegri vuole vincere la Champions League? : E’ andata in scena l’ultima giornata valida per la Champions League, due le squadre in campo, la Roma e la Juventus, sono arrivate due sconfitte contro il Plzen e lo Young Boys. Non sorprende da un certo punto di vista quella della Roma, discorso completamente diverso invece per i bianconeri, la squadra di Di Francesco era già sicura del secondo posto mentre quella di Allegri doveva garantirsi il primo posto, obiettivo poi ...

Risultati Serie C - la classifica : Juve Stabia inarrestabile ed il Catania vince nel finale - debacle della Reggina [FOTO] : 1/40 Cafaro/LaPresse ...

Giovinco sul suo futuro e sulla Juventus : “Può vincere la Champions” : Ha fatto grande il Toronto ed è amato da tutti in Canada: Sebastian Giovinco continua a incantare sui campi della Major League Soccer e spera di farlo anche nella prossima stagione. “Nel mio piccolo sono riuscito a fare il “triplete” con la mia squadra, nessuno c’era riuscito in Usa, ne vado molto orgoglioso e spero di poter ripetere questi successi l’anno prossimo, teniamo molto alla nostra Champions“, ...

Champions - Juve in 1ª fascia se vince a Berna. Ma il sorteggio è più complicato : In una notte da incubo l'Italia perde per strada due squadre su quattro, si ritrova ridimensionata dopo aver sognato in grande e, tanto per non farsi mancare niente, prende anche una bella botta nel ...

Young Boys-Juventus - Allegri : “Vogliamo vincere il girone” : Allegri CONFERENZA – La qualificazione agli ottavi di finale della Champions 2018-2019 è già in cassaforte, ma c’è ancora il primo posto nel girone da conquistare e per essere sicura di centrarlo la Juventus dovrà andare a vincere a Berna, contro lo Young Boys. I bianconeri hanno già iniziato lunedì a preparare la gara e martedì […] L'articolo Young Boys-Juventus, Allegri: “Vogliamo vincere il girone” proviene da Serie A ...

Juve - Allegri : "Vincere contro l'Inter era importante" : Felice, sì, ovvio. Anche in un campionato che di fatto giochi da solo o quasi, sono punti che pesano . Tantissimo. Come pesa storicamente una vittoria sull'Inter . Quello che però impressiona di Max ...

Sfida Juve-Inter anche tra tifose : chi vince? FOTO : Dall'altra, per la squadra ospite, una bellissima e stilosa tifosa nerazzurra : Manuela Meleleo , studentessa di economia che si dichiara ' interista fino alla morte '; anche il suo profilo Instagram ...