La Fornero resta com' è mentre Lega e M5S litigano sulle pensioni

ilgiornale

: Le pensioni minime saranno alzate, così come quelle d’invalidità. Quota 100 resta come l’avevamo prevista, si super… - Mov5Stelle : Le pensioni minime saranno alzate, così come quelle d’invalidità. Quota 100 resta come l’avevamo prevista, si super… - vittoriozucconi : Pare che sarà alzata a quota 100,04. Quota 100 “light” solo per 350 mila. Ma resta la Fornero | Rep - AnnaAscani : Dicono sia sceso lo spread da quando @GiuseppeConteIT si è inventato la barzelletta del 2,04. Bene! È cresciuto per… -

(Di domenica 16 dicembre 2018) "Con un decreto che arriverà a breve siamo pronti a dare un'opzione per poter andare in pensione a circa 800.000 persone in tre anni". Il sottosegretario al Lavoro, il leghista Claudio Durigon, ieri ha tranquillizzato nuovamente chi si aspetta che il Carroccio apra una breccia nel muro della riforma. "Subito dopo - ha aggiunto - ci sarà la possibilità di andare in pensione con quota 41", cioè sndo i requisiti di pensionamento dall'età anagrafica ma solo a quella contributiva."Finalmente una riformastica che dà un'opzione in più con questo mercato del lavoro ingessato", ha concluso di fatto confermando ciò che è possibile leggere tra le righe del lavorio di questi mesi. Il totemnon è stato abbattuto, main piedi affiancato da varie strumentazioni che consentono di anticipare il pensionamento. Vale, perciò, la pena di mettere in fila i vari escamotage ...