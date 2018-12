adnkronos

: La Fiorentina si prende il derby - BinaryOptionEU : La Fiorentina si prende il derby - Adnkronos : La Fiorentina si prende il derby -

(Di domenica 16 dicembre 2018) Dopo oltre due mesi e mezzo latorna a conquistare i tre punti in Serie A vincendo iltoscano con l'Empoli in rimonta per 3-1. I gigliati scacciano la crisi e riconquistano i tre ...