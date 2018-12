La dieta Pegan | come funziona e quanto dimagrisci

dilei

: “Pegan”, dieta e vitit 2019 - - ATAgoval : “Pegan”, dieta e vitit 2019 - -

(Di domenica 16 dicembre 2018) Dalla fusione fra lavegana e quella paleolitica nasce laQuesto nuovissimo regime alimentare, che ha conquistato anche le star di Hollywood, arriva dagli Stati Uniti ed è stato creato da Mark Hyman, medico statunitense e autore di numerosi manuali sull’alimentazione. In sostanza laprende il meglio dallapaleolitica e dalla vegana, creando una fusione che consente di perdere peso in modo controllato e senza troppe rinunce, ma soprattutto danni per l’organismo.L’idea di Human è nata studiando le due diete. La vegana si basa principalmente sul consumo di cereali e vegetali, favorisce il dimagrimento, abbassa il colesterolo e tiene sotto controllo il diabete. Lapaleolitica punta sulle proteine, eliminando zuccheri e carboidrati complessi, per tenere sotto controllo l’indice glicemico e la fame nervosa. Unendo i due ...