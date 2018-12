Juventus | CR7 è sempre più nella storia bianconera | contro la Roma rientra Bentancur

La Juventus fa suo il derby - contro il Torino decide CR7 su rigore : Torino - Un Torino rognoso e sfortunato non riesce a bloccare la Juventus, alla 15a vittoria in questo campionato, la ottava negli ultimi 9 derby. Come nei sogni , in questo caso, dei tifosi ...

Juventus - Chiellini : 'Icardi il più forte dopo CR7 - ti disintegra mentalmente. Abbiamo ancora margini di miglioramento' : La sconfitta indolore contro lo Young Boys è archiviata e la Juventus " forte del primo posto ottenuto nel girone di Champions e in attesa del sorteggio degli ottavi di finale " può concentrarsi ...

Juventus - Chiellini : "CR7 e Icardi i più forti in area. Il Toro può metterci in difficoltà" : CR7, è vero. Ma la Juve è anche GC3, come sottolineato da Spalletti prima di Juventus-Inter. Il capitano bianconero ha raccolto l'eredità di Buffon e sta disputando una stagione tra le migliori della ...

Juventus - la sola Champions non basta a ripagare l’acquisto di CR7 : Anche ipotizzando la vittoria del trofeo e una crescita importante dei ricavi commerciali i conti del club sono destinati a chiudere in rosso L'articolo Juventus, la sola Champions non basta a ripagare l’acquisto di CR7 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Champions League - la Juventus si gioca il primato nel girone : allettante la quota della tripletta di CR7 : Juventus impegnata nel duello a distanza per il primo posto nel girone H della Champions League con il Manchester United La Juventus si gioca il primo posto nel girone H della Champions nella partita di domani a Berna, contro lo Young Boys. Gli svizzeri stanno letteralmente dominando il loro campionato, dove sono primi con 19 punti di scarto sulla seconda. Ma in Europa hanno conquistato solo un punto, è per questo che agli occhi degli ...

Juventus-Inter 0-0 La Diretta Bianconeri con CR7 - Dybala e Mandzukic. Spalletti sceglie Miranda : La 15a giornata di Serie A si apre nel giorno della festa del patrono di Milano, Sant'Ambrogio, con un anticipo di gran lusso, la sfida di Torino tra i campioni d'Italia della Juventus e l'Inter. ...

Juventus-Inter - Tacchinardi a Sportnews : “Nel 1998 non era rigore. CR7 più forte del Fenomeno” : JUVENTUS INTER Tacchinardi – Centrocampista grinta e fosforo, un paio di campionati da difensore centrale nella prima gestione Lippi ma soprattutto 261 presenze e 9 reti con la maglia della Vecchia Signora. Nel suo palmares 5 Scudetti, 1 Coppa Italia, 4 Supercoppa italiana e soprattutto la Champions League alzata a Roma nel 1996. Parliamo di […] L'articolo Juventus-Inter, Tacchinardi a Sportnews: “Nel 1998 non era rigore. CR7 più ...

Juventus - la probabile formazione anti-Inter : Dybala trequartiata dietro CR7 e Mandzukic : Intorno alle 9:45 di questa mattina, i giocatori della Juve hanno lasciato l'hotel di Leinì per salire sul pullman che li ha condotti all'Allianz Stadium per svolgere la rifinitura mattutina. I bianconeri hanno fatto le ultime prove tattiche in vista della sfida di questa sera contro l'Inter. In casa Juventus il dubbio più grande di formazione sembra essere risolto. Infatti, Rodrigo Bentancur ha smaltito il problema alla schiena e stasera ...

Juventus-Inter - Ronaldo e le differenze con CR7 : “il calcio è cambiato - quando arrivai in nerazzurro…” : Il Fenomeno ha parlato della partita dello Stadium, soffermandosi su Cristiano Ronaldo e sulle differenze tra se stesso e il portoghese Juve-Inter, un match da mille e una notte che affascina e seduce. Lo Stadium si veste a festa, pronto ad accogliere una sfida ricca di pathos ed emozioni, in cui non mancheranno i colpi di scena. Ronaldo Nazario da Lima ne ha giocate tante di queste partite, per questo motivo la Gazzetta dello Sport lo ha ...