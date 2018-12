Juventus | Allegri esulta ' Vittoria che vale più di tre punti'

Juventus - Massimiliano Allegri ed il messaggio social : “quando c’è fango - dobbiamo sporcarci le mani” : Juventus, Massimiliano Allegri ha affidato a Twitter il proprio pensiero post-derby vinto contro il Torino grazie a CR7 “Quando c’è un po’ di fango, bisogna sapersi sporcare le mani. Bravi a ottenere un’altra vittoria in una partita che per tutto l’ambiente vale più di tre punti! #finoallafine“. Questo il messaggio del tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, via twitter dopo il successo per 1-0 nel ...

Allegri dopo Torino-Juventus : 'Vittoria molto importante - meglio nella ripresa. Classifica? Vedremo solo il 29 dicembre' : ... loro hanno dato pressione e noi non riuscivamo a inserirci con le mezzali " ha spiegato l'allenatore bianconero nel post gara ai microfoni di Sky Sport - nel secondo tempo la squadra è cresciuta ...

Juventus - Allegri : "Il 29 dicembre la vera classifica" : La Juventus blinda la vetta ma Massimiliano Allegri non vuole ancora sentire parlare di rilassamento: "Bella vittoria per tenere a distanza il Napoli ma la vera classifica si vedrà il 29 dicembre , ...

Torino-Juventus - Allegri : “la classifica vera sarà il 29 dicembre…” : Successo per la Juventus nella gara contro il Torino, ecco le dichiarazioni di Allegri ai microfoni di Sky Sport: “La partita è stata equilibrata nel primo tempo, loro hanno dato pressione e noi non riuscivamo a inserirci con le mezzali. Poi siamo cresciuti, gli attaccanti hanno giocato molto meglio e si vedeva che il gol poteva essere nell’aria. Abbiamo avuto anche altre occasioni favorevoli. Abbiamo fatto un’altra vittoria in ...

Juventus - Allegri : 'Meglio nella ripresa. Vittoria molto importante' : L'allenatore bianconero commenta così la Vittoria nel derby della Mole : 'Ottimo risultato, Vittoria molto importante: abbiamo fatto un altro passettino in avanti. I tre punti ci permettono di tenere ...

Torino-Juventus - Allegri : “Vincere in questo campo dimostra maturità” : TORINO JUVENTUS, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato del derby della Mole vinto contro il Torino: “La partita è stata equilibrata nel primo tempo, loro hanno dato pressione e noi non riuscivamo a inserirci con le mezzali. Poi siamo cresciuti, gli attaccanti hanno […] L'articolo Torino-Juventus, Allegri: “Vincere in questo campo dimostra ...

Torino-Juventus 0-1 : Ronaldo su rigore decide il derby - Allegri a +?11 : La Juventus vince il derby contro il Torino in trasferta (1-0) grazie a un rigore segnato da Cristiano Ronaldo. I bianconeri adesso sono primi con 11 punti di vantaggio rispetto al Napoli, secondo e...

Torino-Juventus - Allegri al settimo cielo : “vinta una gara difficile - ecco perchè non ho guardato il rigore” : Massimiliano Allegri ha vinto il derby tra la sua Juventus ed il Torino, senza però aver visto il rigore di Cristiano Ronaldo “L’impegno era difficile perché giocavamo tre giorni dopo la Champions, è stato un derby contro una squadra in forma. Il Torino nel primo tempo ha corso molto e pressato, il campo insidioso ci ha creato difficoltà. Nel secondo tempo abbiamo pressato meglio in avanti e abbiamo avuto diverse occasioni. Ho ...

Torino-Juventus 0-0 La Diretta Allegri punta su Dybala - Ronaldo e Mandzukic : Sabato sera di gran lusso per il massimo campionato di calcio in questa 16a giornata: allo stadio Grande Torino i padroni di casa affrontano infatti l'imbattibile Juventus capolista della...

Torino-Juventus - la dura legge dell’allenatore : Mazzarri Vs Allegri - è sfida anche in panchina tra tensione - striscioni e grande attesa : Si gioca la 16^ giornata del campionato di Serie A, un turno molto importante per il massimo torneo italiano e pronto e regalare spettacolo ed indicazioni per il proseguo della stagione. Il match più importante è sicuramente il derby di Torino, in campo i granata e la Juventus. La squadra di Walter Mazzarri sogna lo sgambetto e ha tutte le carte in regola per conquistare un risultato positivo, sta disputando un campionato molto positivo e ...

Torino-Juventus - le probabili formazioni : Allegri rilancia Perin - Mazzari al completo : TORINO JUVENTUS probabili formazioni – “Attraversarono Piazza Vittorio, sterminata nelle ombre della sera. Già parlavano di football. Emilio, naturalmente, era per la Juventus, la squadra dei gentlemen, dei pionieri dell’industria, dei gesuiti, dei benpensanti, di chi aveva fatto il liceo: dei borghesi ricchi. Giraudo, altrettanto naturalmente era per il Toro, la squadra degli operai, degli […] L'articolo Torino-Juventus, ...

Juventus - Allegri Torino scoglio più difficile - tirare fuori tutto . Operato Cancelo : Più difficile rinunciare a Chiellini o a Ronaldo? 'Chiellini è un giocatore che è migliorato tantissimo e in questo momento è il miglior difensore al mondo. Ronaldo è il migliore tra gli attaccanti'. ...

