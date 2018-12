Judo | Masters Guangzhou 2018 | dominio assoluto del Giappone al femminile | georgiani in

oasport

(Di domenica 16 dicembre 2018) Seconda e ultima giornata deldiche va in archivio con l’ennesima dimostrazione di superiorità della squadrase in particolare al. La Nazionale del Sol Levante porta a casa altre quattro vittorie che si aggiungono alle tre di ieri, terminando la manifestazione con il fantastico bottino di 7 successi su 14 categorie. In grande spolvero la Georgia, che raccoglie due vittorie pesanti nelle categorie -100 e +100 kg maschili.La prima finale odierna ha visto la vittoria dellase Saki Niizoe per waza-ari sulla colombiana Yuri Alvear nella categoria -70 kg, in cui sono clamorosamente arrivate in semifinale la 12^, la 13^, la 14^ e la 16^ del ranking mondiale. Le favorite principali della vigilia non hanno rispettato il pronostico uscendo di scena nelle rispettive Pool, con il podio che è stato completato dall’austriaca Michaela ...