Blastingnews

: Jonathan Kashanian da Chiambretti difende l'amica Bianca Atzei - ElisaDiGiacomo : Jonathan Kashanian da Chiambretti difende l'amica Bianca Atzei - zazoomnews : Jonathan Kashanian: c euro è più di una semplice amicizia con Bianca Atzei? - #Jonathan #Kashanian: #semplice - zazoomblog : Jonathan Kashanian: c euro è più di una semplice amicizia con Bianca Atzei? - #Jonathan #Kashanian: #semplice -

(Di domenica 16 dicembre 2018) La storia terminata tra Max Biaggi ea distanza di un anno, continua ancora a lasciare degli importanti strascichi. Dopo le ultimi dichiarazioni rilasciate dall’ex pilota di MotoGp,ha inviato una frecciatina a Biaggi.A quasi un anno di distanza Max Biaggi nel salotto domenicale di Mara Venier, è tornato a parlare della relazione interrotta bruscamente con la cantante sarda. L’uomo dopo aver rischiato la vita in un grosso incidente in sella alla sua moto, ha deciso di chiudere i rapporti con tutto ciò che credeva superfluo. Laall’epoca per stare vicino all’ex pilota, aveva cancellato anche alcune date del suo tour....