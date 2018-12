Jane Alexander preoccupata per il suo occhio : «Non guarisce» : Jane Alexander annuncia ai suoi followers di essere preoccupata per il suo occhio. Dopo il Grande Fratello Vip ha fatto chiarezza prima di tutto sulla sua vita privata, lasciandosi alle...

Jane Alexander fa una rivelazione inaspettata : “Fa ancora male…” : Jane Alexander sorprende i fan con una rivelazione su Instagram Jane Alexander dopo il Grande Fratello Vip ha ritrovato il grande affetto del pubblico che aveva ai tempi della famosa fiction Elisa di Rivombrosa, tanto da ritornare attivissima sui social, in cui ogni giorno si sfoga con i suoi fan e li mette al corrente su tutto ciò che accade nella sua vita. Jane Alexander ha caricato oggi una foto in cui è apparsa molto seria e scoraggiata, e ...

Jane Alexander e le polemiche per il Grande Fratello Vip : a consolarla arriva la mamma : Dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip per Jane Alexander non sono stati momenti facili. L?attrice infatti come riportato da Leggo.it è stata al centro delle polemiche per...

Jane Alexander / Il problema all'occhio non migliora : 'Il mio umore si adegua al dolore' : Non migliora il problema all'occhio per JANE ALEXANDER, come lei conferma in un recente post su Instagram: le sue parole.

Jane Alexander preoccupata per l’occhio e confessa su Elia : “Umore come dolore” : Jane Alexander, occhio non migliora: cosa le è successo? Dopo il Grande Fratello Vip, Jane Alexander ha fatto chiarezza sulla sua vita privata: vuole avere un futuro con Elia Fongaro. Stanno quindi ufficialmente insieme. Sta vivendo un periodo stupendo della sua vita, anche se c’è un piccolo problema che non le permette di essere completamente […] L'articolo Jane Alexander preoccupata per l’occhio e confessa su Elia: ...

Jane Alexander e le polemiche per il Grande Fratello Vip : a consolarla arriva la mamma : Dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip per Jane Alexander non sono stati momenti facili. L?attrice infatti come riportato da Leggo.it è stata al centro delle polemiche per...

Grande Fratello Vip - Jane Alexander brutalizzata ora crolla : 'Una cattiveria inaudita - proprio voi...' : Non c'è pace per Jane Alexander . Terminata la sua esperienza al Grande Fratello Vip , l'attrice italo-britannica è stata più volte presa di mira dal popolo del web. In particolare, a criticare Jane '...

GF Vip - Jane Alexander contro gli haters : 'Cose orrende - con una cattiveria inaudita' : Torna lo spazio dedicato alle notizie sul Grande Fratello Vip, il reality show condotto da Ilary Blasi, che ha appena visto la vittoria di Walter Nudo nella puntata andata in onda lunedì 10 dicembre. Le ultime novità si soffermano su Jane Alexander, una delle protagoniste di questa terza edizione. L'attrice neutralizzata italiana, infatti, ha scritto un lungo post sul suo profilo Instagram per denunciare gli attacchi ricevuti dagli haters in ...

Grande Fratello Vip - Jane Alexander furia social contro gli haters : «Cose orrende. Una cattiveria inaudita» : ' Voglio chiedervi una cosa. Siete tante, tantissime, soprattutto donne, ahimè, a scrivermi cose orrende. Con una cattiveria inaudita, mirando a ferirmi, a farmi veramente male ', Leggo.it torna a ...

Jane Alexander ed Elia attaccati. Lei : “Lasciatemi vivere” : Jane Alexander sbotta sui social dopo aver scelto Elia Fongaro Le luci sulla terza edizione del Grande Fratello Vip si sono spente ormai da qualche giorno e tutti i concorrenti devono fare i conti con la popolarità acquisita nel corso della loro avventura. Jane Alexander sta vivendo un brutto periodo dal punto di vista social per la sua storia con l’ex Velino Elia Fongaro. La sua situazione ricorda molto Cecilia Rodriguez, attaccata, ...

Jane Alexander - la denuncia fiume : “Cose orribili - cattiveria inaudita” : Jane Alexander, la denuncia fiume: “Cose orribili, cattiveria inaudita”. Poi l’appello della fidanzata dell’attrice Jane Alexander sta facendo i conti con la popolarità social acquisita dopo l’avventura del Grande Fratello Vip. L’attrice sta infatti assaggiando la croce e la delizia dei network del nuovo millennio. Luoghi virtuali dove c’è un po’ di tutto: spesso si […] L'articolo Jane ...

GF Vip : la dedica d’amore di Jane Alexander per Elia Fongaro : Il Grande Fratello Vip è terminato e Jane Alexander tira le somme di un’esperienza straordinaria, dedicando un pensiero d’amore ad Elia Fongaro. I due si sono conosciuti nella casa di Cinecittà quando l’attrice inglese naturalizzata italiana era ancora fidanzata con Gianmarco Amicarelli. Jane non ha mai nascosto l’attrazione nei confronti dell’ex velino di Striscia, che nel corso delle settimane di reclusione si è ...

Jane Alexander malata e triste si sfoga : “Non mi faccio buttare giù” : Jane Alexander sta ancora male: cosa è successo Jane Alexander è tornata a parlare con i suoi fan sui social, svelando il suo attuale stato di salute. Jane Alexander ha infatti pubblicato una sua foto in bianco e nero e nella didascalia dell’immagine ha dato sfogo a tutto ciò che stava attraversando in questo periodo. L’amore per Elia Fongaro sembrerebbe non riuscire a curare tutti i problemi. L’ex concorrente del GF Vip ha ...

Jane Alexander dopo il GF Vip : "Elia è l'uomo dei sogni" : Contro tutte le aspettative, Jane Alexander e Elia Fongaro sono diventati una coppia: dopo la fine della terza edizione del Grande Fratello Vip , l'attrice si è lasciata andare ad un dolce messaggio ...