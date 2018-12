Italia Si | Marco Liorni si avvicina a Canale 5 e fa un annuncio

Balle Spaziali - Marco Travaglio smonta tre fake news : è vero che il 5 Stelle Dall’Osso è passato a Forza Italia in nome dei diritti dei disabili? : E’ vero che il deputato dei Cinque Stelle Matteo Dall’Osso che è passato dall’oggi al domani a Forza Italia ha trovato lì grande libertà, grande autonomia e soprattutto grande sensibilità per le battaglie sulla disabilità? E’ vero che della strage di piazza Fontana di cui, il 12 dicembre, ricorre il 49° anniversario, non si sa nulla, non si sa chi sia stato, né chi l’abbia ordinata e quindi è tutto un mistero? ...

Nuoto - Mondiali 2018 : Marco Orsi firma il record Italiano nei 100 misti! E’ in finale col secondo tempo! : Un Marco Orsi da urlo ad Hangzhou (Cina). L’azzurro, impegnato nelle semifinali dei 100 misti nei Mondiali 2018 in vasca corta, ha aperto letteralmente le acque ottenendo il nuovo primato italiano di 51″42 (51″57 il precedente) e mettendo in mostra una grandissima condizione. Una grande prova del Bomber di Budrio, tenendo conto anche del periodo buio vissuto nell’ultimo periodo. Per lui, la piscina da 25 metri è sempre un ...

Marco Liorni commosso a Italia Si : “Abbiamo tradito i nostri figli” : Italia Si comincia in ritardo e Marco Liorni si commuove. Le sue parole Puntata anomala quella di Italia Si di oggi, sabato 8 dicembre 2018: il programma ideato e condotto da Marco Liorni sarebbe dovuto partire, infatti, alle 16.40 e andare in onda ininterrottamente per circa un paio d’ore, fino alle 18.40, com’è avvenuto da settembre a novembre (prima della pausa di quattro settimane, dovuta allo Zecchino d’Oro, che ha visto ...

Italia Si - Marco Liorni svela : “La vita in diretta mi succhiava l’anima” : Marco Liorni parla de La vita in diretta: “Era un programma che mi succhiava l’anima” E’ tornato a parlare de La vita in diretta ai microfoni de I Lunatici Marco Liorni, ora conduttore di Italia Si, il nuovo programma del sabato pomeriggio di Rai1, partito due mesi e mezzo fa. Un’esperienza, quella di Marco Liorni a La vita in diretta, durata ben sette anni, durante i quali il conduttore ha guidato con successo sia ...

Marco Liorni : "La Vita in Diretta? Un programma che ti succhia l'anima. Italia Sì è mio figlio" : Un Marco Liorni a ruota libera si è raccontato a Rai Radio2 nel corso del format I Lunatici, programma condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta ogni notte dall'1.30 alle 6.00 del mattino.Il popolare conduttore televisivo ha parlato del suo programma, in onda ogni sabato su Rai 1, Italia sì: Sta andando bene perché stiamo facendo il programma che ci piace, siamo liberi di decidere, pensare e sviluppare tutto quello che ...

Marco Mengoni : prima del tour Italiano sarà in concerto in Europa. Ecco le date! : Ad aprile The post Marco Mengoni: prima del tour italiano sarà in concerto in Europa. Ecco le date! appeared first on News Mtv Italia.

Italia Si : Mauro Coruzzi assente. Marco Liorni spiega il perchè : Italia Si: Marco Liorni spiega perchè Mauro Coruzzi (Platinette) non c’è Inizio di puntata all’insegna dell’imprevisto quello di Italia Si di oggi, sabato 1 dicembre 2018: il padrone di casa Marco Liorni, infatti, non ha potuto fare a meno di spiegare ai telespettatori perchè Platinette, ossia Mauro Coruzzi, non si è presentato in studio. “Lo abbiamo fatto fuori” hanno affermato scherzosamente le colleghe Elena ...

Marco Trabucco Aurilio tra le '100 Eccellenze Italiane' con il network PreSa : ... attraverso il proprio lavoro, consentono all'Italia di essere considerata sinonimo di eccellenza nel mondo è una pratica virtuosa oltre che concreto, e legittimo, motivo di orgoglio nazionale. 'Il ...

Nuoto - Campionati Italiani vasca corta 2018 : Marco Orsi trionfa con record Italiano nei 100 misti! Il colpo del Bomber a Riccione : Il Bomber è tornato! La vasca corta è sempre un toccasana per Marco Orsi che nel veloce susseguirsi di virate e subacquee riesce ad esprimere sempre il suo 100%. E così nei 100 misti, che a Copenaghen lo incoronarono re d’Europa l’anno scorso, un sigillo significativo negli Assoluti invernali in vasca corta a Riccione con il nuovo primato italiano di 51″57 (51″76, record precedente da lui stesso detenuto). Un incedere ...

Hockey pista - i migliori Italiani dell’ottava giornata di A1. Lodi straripante - il cuore di Marco Pagnini salva Follonica : La sesta giornata della Serie A1 maschile di Hockey su pista ci ha lasciato Lodi e Follonica vincenti e ancora al comando solitario della classifica, con ottime prestazioni da parte degli italiani. Andiamo dunque ad analizzare i migliori giocatori del Bel Paese nella nostra top-3. 3 – Diego Nicoletti (Trissino): la lotta per non retrocedere è serrata, e Trissino è una di quelle formazioni che deve cercare di rimanere a tutti i costi nella ...

Rally : i trevigiani Mauro Trentin e Alice De Marco sono campioni d'Italia : sono ancora una volta Mauro Trentin ed Alice De Marco a scrivere il proprio nome sull'albo d'oro del Campionato Italiano Rally Terra. Questo week-end, sulle impegnative strade sterrate del Tuscan ...

Judo - Grand Slam Osaka 2018 : sfida totale ai padroni di casa nipponici - l’Italia ci prova con Edwige Gwend e Matteo Marconcini : Dopo due weekend dedicati ai Grand Prix di Tashkent e The Hague, il circuito maggiore del Judo si sposta in Giappone da venerdì 23 a domenica 25 novembre per il Grand Slam di Osaka 2018, ultimo appuntamento della stagione prima del Masters di Guangzhou. 454 atleti provenienti da 75 nazioni si sfideranno a caccia di punti pesantissimi in ottica qualificazione olimpica a Tokyo 2020, con l’Italia che sarà presente con due rappresentanti: ...

Italia Si : Marco Liorni regge la sfida con Maria De Filippi : Italia Si: ascolti in crescita per Marco Liorni (nonostante Maria De Filippi) Pomeriggio non facile quello di ieri per la prima rete della Rai, per via del debutto, su Canale5, della nuova edizione di Amici di Maria De Filippi, programma da sempre seguitissimo e leader d’ascolti sia in fascia pomeridiana che in orario serale. E la prima puntata del talent musicale che porta la firma della conduttrice di punta di Canale5, ha visto ieri, ...