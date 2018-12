Inter | Bucchioni | ' Icardi potrebbe essere ceduto al Real Madrid'

Blastingnews

(Di domenica 16 dicembre 2018) Nonostante la vittoria ottenuta ieri contro l'Udinese, con gol vittoria messo a segno da Maurosu calcio di rigore, continuano i rumors sul futuro dell'e sulla guida tecnica. Al momento al comando c'è Luciano Spalletti, ma a fine stagione non sono esclusi dei cambiamenti visto l'arrivo di Giuseppe Marotta. Quest'ultimo è stato ufficializzato nella giornata di giovedì come nuovo amministratore delegato della società nerazzurra che si occuperà del lato sportivo del club. Le somme, comunque, verranno tirate alla fine ma i dirigenti stanno già lavorando in vista delle prossime sessioni di calciomercato per rinforzare la rosa e per eventuali cessioni per sistemare definitivamente il bilancio, visto che a giugno l'dovrebbe uscire dal settlement agreement con l'Uefa. Resta in bilico la posizione del capitano nerazzurro.Le mosse di mercato Sono tanti i rumors di mercato ...