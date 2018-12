Infortunio Iago Falque | le ultime sulle condizioni dell’attaccante del Torino

calcioweb.eu

(Di domenica 16 dicembre 2018)– L'attaccante del, rimasto in tribuna nel derby contro la Juventus, è alle prese con un affaticamento. Nei giorni immediatamente precedenti alla partita ha provato a stringere i denti, ma alla fine Mazzarri ha preferito non rischiare. L'obiettivo è quello di riaverlo a disposizione per la partita contro il Sassuolo del 22 dicembre, quando i due club si giocheranno una prima fetta di Europa. A meno di ulteriori problemi imprevedibili al momento, lo spagnolo dovrebbe riuscire a tornare quantomeno tra i convocati tra una settimana.