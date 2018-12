Indovina il film

davidemaggio

(Di domenica 16 dicembre 2018) InfinityAvete già provato il gioco interattivo dedicato agli appassionati di cinema, e non solo? Stiamo parlando di “il” dove potete immergervi dentro una stanza a 360 °in cui sono contenuti diversi oggetti che rimandano aipresenti nell’ampia library d’Infinity.La stanza in questione è la stessa camera del protagonista dello spot televisivo, un papà che torna nella sua cameretta e trova oggetti e ricordi della sua infanzia. Sono gli stessi oggetti che ritroverete nel gioco interattivo, proprio per sottolineare l’interconnessione tra lo spettatore e il cinema: esperienze e sogni che ci accompagnano sin da bambini.Perché per Infinity, il cinema è prima di tutto: mettete alla prova la vostra cultura cinematografica e giocate on-line nella stanza dei ricordi. Attraverso gli indizi presenti scoprirete anche tutti i migliorida vedere su Infinity.Noi vi ...