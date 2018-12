Incidente per bus partito da Genova diretto a Düsseldorf | 1 morto e 44 feriti

Perde il controllo degli sci e cade : il brutto Incidente di Gisin in Val Gardena : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Sci - Incidente drammatico in Val Gardena - paura per lo svizzero Gisin : Gara drammatica in Val Gardena dove la discesa libera valida per la coppa del Mondo è stata funestata dall'incidente occorso allo svizzero Marc Gisin. L'atleta elvetico è letteralmente volato sulla prima delle «Gobbe del cammello» schiantandosi sulla pista e perdendo conoscenza.

TRENTO - Incidente SUL LAVORO/ Operaio moribondo gettato nel dirupo perché 'in nero' : TRENTO, Operaio in nero muore sul LAVORO. L'imprenditore sposta il cadavere, ma i carabinieri lo incastrano dopo una breve indagine

Grave Incidente in A4 : scontro tra tir - uno perde 500 litri di gasolio : Grave incidente stradale poco prima delle 14 sull'autostrada A4, tra Cessalto e San Stino di Livenza, in direzione Trieste. Nello schianto sarebbero rimasti coinvolti tre mezzi pesanti, uno dei quali avrebbe perso 500 litri di gasolio sull’asfalto. L’impatto è stato violento ma al momento non si segnalano feriti.Continua a leggere

Perù - Incidente di pesca provoca incredibili deformità ad un uomo : ecco cosa lo ha trasformato in uno strano Braccio di Ferro : Un incidente di pesca ha lasciato ad un peruviano di 57 anni incredibili deformità al petto e alle braccia, che lo fanno somigliare ad uno strano Braccio di Ferro. Alejando ‘Willy’ Ramos era immerso in profondità alla ricerca di molluschi al largo della costa di Pisco, nel sud del Perù, quando l’elica di un’enorme nave cargo ha tranciato il suo tubo dell’aria. Era l’unica fonte d’aria compressa di Willy e nonostante sia riuscito a nuotare fino ...

Inscena Incidente per mascherare un infortunio sul lavoro - indagato imprenditore : Trento, per la morte di un boscaiolo moldavo assunto in nero da un'azienda di Belluno. L'operaio era stato colpito dal cavo di una teleferica. L'accusa è di omicidio colposo

Raccolta fondi per Laura e Mary - ferite gravemente in uno spaventoso Incidente stradale in Kenya : Amici e parenti hanno attivato un canale di solidarietà per sostenere le spese mediche delle giovani catanesi in cura all'ospedale di Malindi e il soggiorno delle rispettive famiglie volate in Kenya dopo aver appreso la notizia dello spaventoso incidente in cui sono rimaste coinvolte le ragazze.Continua a leggere

Incidente a Borgo d'Ale - due persone intrappolate tra le lamiere Cronaca del Nord Ovest : Incidente, nella mattina di martedì, sulla circonvallazione di Borgo d'Ale.Le informazioni al momento sono ancora frammentarie: la dinamica dell'Incidente, che ha coinvolto un'utilitaria e un ...

Ciclismo - grave Incidente per Samuele Manfredi. L’azzurro è in coma farmacologico : Una brutta notizia scuote il mondo del Ciclismo: Samuele Manfredi, giovane promessa di strada e pista, è in coma farmacologico dopo un incidente avvenuto questa mattina attorno alle ore 12.00 nei pressi di Toirano. Mentre si stava allenando non lontano da Pietra Ligure, suo paese natale, per cause ancora da accertare, l’azzurrino è stato investito da un’autovettura. Ricoverato in codice rosso, il ragazzo è stato posto in stato di ...

