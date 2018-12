Incidente Flixbus | la polizia | “51 persone a bordo | almeno 13 italiani”

meteoweb.eu

Pullman da Genova finisce contro muro a Zurigo: un morto e 44 feriti, 3 gravi

(Di domenica 16 dicembre 2018) Ledel pullman, proveniente da Genova e diretto in Germania, che si è schiantato questa mattina alle porte di Zurigo, erano 51.Lo afferma lacantonale confermando la presenza di una vittima, una donna di cui ancora però non è stata resa nota la nazionalità.vi erano13 italiani, uno svizzero, un tedesco, due colombiani, un giordano, un rumeno, un bosniaco, due albanesi, sei russi, due nigeriani, un ganese ed una persona del Benin. La nazionalita’ dei rimanenti ancora non e’ stata resa nota. Secondo i media locali non vi sarebbero stati invece bambini.L'articolo, la: “5113 italiani” Meteo Web.